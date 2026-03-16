Δορυφορική εφαρμογή που θα βλέπει αν ο αγρότης βρίσκεται πραγµατικά στο χωράφι

Μια νέα ψηφιακή εφαρμογή με την ονομασία Gov-Agri-Wallet ετοιμάζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο τον πλήρη έλεγχο της παρουσίας του αγρότη στο χωράφι και την ακριβή εξακρίβωση της εκμετάλλευσης που δηλώνεται στο ΟΣΔΕ. Η εφαρμογή θα συνδυάζει δορυφορικό εντοπισμό, γεωχωρικά δεδομένα και στοιχεία κίνησης από το κινητό τηλέφωνο, ώστε να πιστοποιείται ότι ο παραγωγός βρίσκεται πραγματικά στο σημείο όπου δηλώνει αγροτική δραστηριότητα, με τα στοιχεία αυτά να αξιοποιούνται από την ΑΑΔΕ για την καταβολή των επιδοτήσεων από το 2026 και μετά.

Το Gov-Agri-Wallet προορίζεται να αντικαταστήσει την εφαρμογή Agrisnap και εντάσσεται στο Action Plan 2 για την αναμόρφωση του μηχανισμού των αγροτικών ενισχύσεων. Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η νέα πλατφόρμα θα λειτουργεί ως ένα συνεχές σύστημα ελέγχου, το οποίο θα επιβεβαιώνει με ακρίβεια πού βρίσκεται ο αγρότης και τι εργασία πραγματοποιεί, ώστε να τεκμηριώνονται όσα δηλώνονται στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης.

Όπως έχει γνωστοποιηθεί από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνο Καράντζαλο, η εφαρμογή θα αξιοποιεί τον ενιαίο ψηφιακό γεωχωρικό χάρτη της χώρας, ο οποίος βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης. Σε συνδυασμό με τα δεδομένα του Ελληνικού Κτηματολογίου, θα καθίσταται δυνατός ο αντικειμενικός και πλήρως τεκμηριωμένος έλεγχος της επιλεξιμότητας των εκτάσεων που δηλώνονται στο ΟΣΔΕ, περιορίζοντας τα λάθη και τις αμφισβητήσεις.

Η ανάπτυξη της εφαρμογής γίνεται σε συνεργασία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την ΑΑΔΕ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης του αγροτικού τομέα και της πλήρους προσαρμογής στις απαιτήσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Το σύστημα θα ενσωματώνει πολυεπίπεδες δικλείδες ασφαλείας, καθώς θα συνδυάζει δορυφορικό εντοπισμό GNSS με ανάλυση κινηματικών δεδομένων της συσκευής, ώστε να πιστοποιείται χωρίς αμφισβήτηση η φυσική παρουσία του παραγωγού κατά τη δήλωση αγροτικής δραστηριότητας.

Για τον αγρότη, η διαδικασία θα γίνεται απευθείας από το κινητό τηλέφωνο, χωρίς πρόσθετη γραφειοκρατία, ενώ κάθε καταγραφή θα συνοδεύεται από χωροχρονική σήμανση και κρυπτογραφική προστασία, διασφαλίζοντας ότι το ψηφιακό τεκμήριο δεν μπορεί να αλλοιωθεί από τη στιγμή της λήψης έως την υποβολή του στο σύστημα. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να προστατευθεί η πραγματική αγροτική δραστηριότητα και να αποτραπούν ψευδείς δηλώσεις που οδηγούν σε αδικαιολόγητες πληρωμές ενισχύσεων.

Η εφαρμογή αποτελεί βασικό μέρος των αλλαγών που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης για το ΟΣΔΕ 2026, το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία νέου ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη της χώρας με χρήση δορυφορικών εικόνων πολύ υψηλής ανάλυσης και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να διαχωρίζονται με ακρίβεια οι επιλέξιμες και μη επιλέξιμες εκτάσεις και να γίνεται συχνή επικαιροποίηση των στοιχείων.

Στο ίδιο σχέδιο προβλέπεται και η δημιουργία ενιαίας ψηφιακής βάσης για την καταγραφή των αιγοπροβάτων, με ηλεκτρονική σήμανση κάθε ζώου και άμεση διασύνδεση με το ΟΣΔΕ, ώστε να αποφεύγονται ανακριβείς δηλώσεις. Μέχρι την πλήρη λειτουργία του νέου συστήματος, ο αριθμός των ζώων θα προσδιορίζεται με αντικειμενικά στοιχεία, όπως τιμολόγια πώλησης γάλακτος και κρέατος ή αγορών ζωοτροφών, ενώ για τους βοσκοτόπους εξετάζεται να δηλώνονται μόνο σε όμορους νομούς.

Παράλληλα, προβλέπεται ενίσχυση των ελέγχων στις δηλώσεις ενίσχυσης με χρήση εργαλείων ανάλυσης κινδύνου, ώστε να εντοπίζονται πιο γρήγορα πιθανές παραβάσεις ή προσπάθειες παραπλάνησης του συστήματος. Στόχος των αλλαγών είναι η επιτάχυνση των πληρωμών, η μείωση των αδικαιολόγητων απορρίψεων και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ αγροτών και Πολιτείας, μέσα από ένα πλήρως ψηφιακό και διαφανές σύστημα ελέγχου.