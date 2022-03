Διαθέσιμα τα iOS 15.4 και iPadOS 15.4 για χρήση του Face ID με μάσκα

Η Apple είχε υποσχεθεί να διαθέσει μέσα στην εβδομάδα τη νεότερη έκδοση των iOS και iPadOS για χρήση του Face ID ακόμη και με μάσκα προστασίας κατά του COVID-19.

Κάτι τέτοιο έγινε καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες είναι διαθέσιμο το iOS 15.4 και το iPadOS 15.4 που φέρνει μεν μικρές αλλαγές στις λειτουργίες των συσκευών, αλλά προσθέτει τη δυνατότητα ξεκλειδώματος ακόμη και σε δύσκολες -για τον χρήστη- συνθήκες.

Στην εποχή του COVID-19 η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη και όπως είναι λογικό, ειδικά στο ξεκλείδωμα των κινητών και των tablets, είναι έξτρα ρίσκο να την κατεβάζει κανείς κάθε φορά που θέλει να έχει πρόσβαση στη συσκευή του.

Έτσι, η Apple προσφέρει μια εναλλακτική λύση που καλύπτει και αυτήν την περίπτωση, με τη σημείωση βέβαια πως είναι λιγότερο ασφαλής, καθώς σαρώνει πολύ λιγότερα μέρη του προσώπου για την ταυτοπροσωπία και ουσιαστικά αξιοποιεί μόνο τα χαρακτηριστικά των ματιών.

Η λειτουργία υποστηρίζεται σε iPhone 12 και νεότερα μοντέλα, κάτι που σημαίνει πως δεν υποστηρίζεται στα iPhone X, iPhone Xs και iPhone Xr. Στο iPadOS 15.4 η μεγάλη αλλαγή είναι και το Universal Control που επιτρέπει σε έναν καταναλωτή να χρησιμοποιήσει το Mac και το iPad του δίπλα δίπλα και να μετακινεί τον κέρσορα του mouse ανάμεσα στις δύο συσκευές σαν να ήταν δύο οθόνες ίδιου μηχανήματος.

Τέλος, με τη νέα έκδοση των λειτουργικών προστίθενται πάνω από 100 νέα emojis από το Emoji 14.0 set, μια νέα επιλογή φωνής για τη Siri, υποστήριξη για το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού στο Apple Wallet, βελτιώσεις στον Safari browser και αρκετά ακόμη.

Holy wow Universal Control is incredible.

This is me moving between a MacBook Pro, an iPad mini, and an iPad Pro using just the MacBook trackpad and keyboard. It’s aware of position, lets you drag files, and supports iPadOS gestures.

The hype was real and it all just works 🤯 pic.twitter.com/PWUTLYZtkW

— Federico Viticci (@viticci) January 27, 2022