Cloud Backup: Το θησαυροφυλάκιο των εταιρικών δεδομένων

Μέρες ή ακόμη και ολόκληρες εβδομάδες μπορεί να χρειαστεί μια επιχείρηση προκειμένου να ανακάμψει και να επανέλθει σε πλήρη λειτουργία, μετά από μια απώλεια εταιρικών δεδομένων.

Μια μαζική κατάρρευση των πληροφοριακών συστημάτων, είτε λόγω τεχνολογικής αδυναμίας, είτε εξαιτίας μιας κυβερνοεπίθεσης, είναι ικανή να βγάλει off τις εταιρείες, στερώντας τους την πρόσβαση σε αυτό που όλοι σήμερα αποκαλούν «the new oil», «the new gold», «the new electricity»: τα εταιρικά δεδομένα.

Ας φανταστούμε μια επιχείρηση του λιανεμπορίου ή μια βιομηχανία που καλείται να λειτουργήσει επί ημέρες ή εβδομάδες χωρίς πρόσβαση στα ψηφιακά της αρχεία, εξαιτίας, για παράδειγμα, μιας φυσικής καταστροφής, ενός blackout ή μιας εκτεταμένης κυβερνοεπίθεσης. Στο σημερινό κόσμο, όπου όλο και μεγαλύτερο μέρος της επιχειρησιακής λειτουργίας κάθε εταιρείας εξαρτάται από την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τα ψηφιακά δεδομένα, αυτό ισοδυναμεί με πραγματικό εφιάλτη. Η δε ανάκτηση των εταιρικών αρχείων σε άμεσο χρόνο εξελίσσεται σε…ιερό δισκοπότηρο, πολύ δε περισσότερο όταν υπάρχουν κανονιστικές υποχρεώσεις και Ανεξάρτητες Αρχές που επιβάλλουν τους κανόνες προστασίας των δεδομένων.

Το ζήτημα της διασφάλισης των εταιρικών δεδομένων γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο στην ψηφιακή εποχή, όπου οι κυβερνοεπιθέσεις είναι κομμάτι του «business as usual». Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα οι μισές ελληνικές επιχειρήσεις ζουν με τον φόβο ενός περιστατικού που θα τους στερήσει την πρόσβαση στα εταιρικά δεδομένα, αφού κύριό μέλημά τους είναι η αδιάκοπη λειτουργία της επιχείρησής τους.

Σε αυτό το περιβάλλον, το θέμα της τήρησης εταιρικών αντιγράφων ασφαλείας, το γνωστό backup, γίνεται ανελαστική ανάγκη, αφού -όπως λένε οι παράγοντες της αγοράς- πλέον το ερώτημα δεν είναι το εάν μια εταιρεία θα πέσει θύμα επίθεσης, αλλά πότε θα συμβεί αυτό.

Μονόδρομος για την ασφάλεια των αρχείων κάθε επιχείρησης

Η διατήρηση backup των δεδομένων είναι μία πολιτική που ακολουθούν εδώ και χρόνια πολλές εταιρείες, προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιχειρησιακή τους συνέχεια (business continuity), ακόμη και αν υπάρξει οποιοδήποτε ζήτημα στη βασική πληροφοριακή υποδομή τους. Η διαφορά σε σχέση με το όχι πολύ μακρινό παρελθόν είναι η έλευση του cloud computing.

Πρακτικά, με το cloud μια επιχείρηση οποιουδήποτε μεγέθους μπορεί να έχει το αντίγραφο των δεδομένων, αλλά και των εφαρμογών της, σε μία cloud υποδομή και όχι σε έναν φυσικό χώρο, που έχει τρωτά σημεία και ελλοχεύει σειρά κινδύνων.

Το cloud δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης από οπουδήποτε, με αποτέλεσμα να μπορεί να διασφαλιστεί όχι μόνο η ακεραιότητα των δεδομένων κάθε επιχείρησης, αλλά και η δυνατότητά της να συνεχίσει να λειτουργεί οτιδήποτε και αν συμβεί. Αυτός άλλωστε είναι ένας από τους λόγους που σήμερα οι επιχειρήσεις στρέφονται όλο και πιο συστηματικά στο cloud για την ασφαλή αποθήκευση των εταιρικών αντιγράφων ασφαλείας τους, δημιουργώντας το δικό τους «θησαυροφυλάκιο» εταιρικών δεδομένων. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι τα 2/3 των εταιρειών στην Ελλάδα προτίθενται να προβούν σε νέες cloud επενδύσεις στο άμεσο μέλλον.