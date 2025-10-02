CAFE MELI
ChatGPT: Όχι μόνο ερωτήσεις – Η μητρική OpenAI φέρνει και λειτουργίες αγορών

Απέναντι στην Amazon και τη Google, κινείται το ChatGPT  με τη λειτουργία Instant Checkout, η οποία θα κυκλοφορήσει αρχικά σε συνεργασία με την Etsy και την Shopify.

Η OpenAI παρουσίασε τη συγκεκριμένη λειτουργία για χρήστες του ChatGPT Plus, Pro και Free στις ΗΠΑ. Αυτοί οι χρήστες μπορούν πλέον να αγοράζουν απευθείας στην πλατφόρμα από πωλητές του Etsy στις ΗΠΑ και σύντομα θα έχουν την ίδια επιλογή για πάνω από ένα εκατομμύριο εμπόρους του Shopify (συμπεριλαμβανομένων των Glossier, Skims, Spanx και Vuori).

ΧΡΥΣΟΣ

«Ως μια αγορά με πάνω από 5 εκατομμύρια δημιουργικούς επιχειρηματίες, είναι δουλειά μας να άρουμε τα εμπόδια για τους αγοραστές, ώστε να μπορούν εύκολα να ανακαλύπτουν και να ενθουσιάζονται με τα ειδικά προϊόντα των πωλητών μας», εξήγησε στο Retail Dive ο Rafe Colburn, Chief Product and Technology Officer του Etsy.

Το Instant Checkout του GhatGPT

NOVA

Η λειτουργία Instant Checkout υποστηρίζει προς το παρόν αγορές μεμονωμένων προϊόντων, αλλά η OpenAI σχεδιάζει να προσθέσει επιλογές πολλαπλών προϊόντων ως επιλογή και να επεκτείνει την υπηρεσία σε επιπλέον περιοχές.

Οι έμποροι πληρώνουν μια χρέωση για τις αγορές, αν και η υπηρεσία δεν έχει επιπλέον κόστος για τους χρήστες του ChatGPT . Ωστόσο, η τεχνολογική εταιρεία ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες – όπως η ενεργοποίηση του Instant Checkout, η ποιότητα και η τιμή – κατά την κατάταξη των εμπόρων που πωλούν το ίδιο προϊόν.

Το GEO, ή αλλιώς η γενετική βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (generative engine optimization), είναι το μέλλον του SEO.

Η νέα λειτουργία υποστηρίζεται από το Πρωτόκολλο Agentic Commerce, το οποίο η εταιρεία τεχνολογίας λέει ότι δημιουργήθηκε με τη Stripe και άλλους συνεργάτες. Εκτός από αυτήν την αρχική κυκλοφορία του Instant Checkout, η OpenAI έχει διαθέσει σε ανοιχτό κώδικα το Πρωτόκολλο Agenetic Commerce, ώστε οι έμποροι να ξεκινήσουν να δημιουργούν τις δικές τους ενσωματώσεις. Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να είναι διαθέσιμα τα προϊόντα τους για αγορά μέσω του ChatGPT.

Αγορές με ΑΙ

«Η OpenAI κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα της στο εμπόριο με το Instant Checkout», πρόθεσε και ο αναλυτής της Emarketer, Zak Stambor. «Η λειτουργία εξακολουθεί να έχει κάποιες ρωγμές που πρέπει να διορθωθούν, αλλά η ενσωμάτωση του checkout για εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες θα μπορούσε να μετατρέψει το ChatGPT σε έναν πραγματικό εμπορικό προορισμό. Εάν η OpenAI καταφέρει να βελτιστοποιήσει την εμπειρία, θα μπορούσε να ανταγωνιστεί την Amazon και την Google και να δημιουργήσει μια επικερδή νέα ροή εσόδων».

Τα νέα από την OpenAI έρχονται καθώς οι αγοραστές στρέφονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για να ζητήσουν προτάσεις προϊόντων για οτιδήποτε, από καθημερινά απαραίτητα είδη μέχρι χριστουγεννιάτικα δώρα. Ο αντίκτυπος σημαίνει ότι ορισμένοι καταναλωτές απομακρύνονται από τις μηχανές αναζήτησης στις οποίες οι λιανοπωλητές έχουν επικεντρωθεί εδώ και καιρό και αλλάζουν τη φύση των αναζητήσεών τους ώστε να είναι πιο σύνθετες , ακόμη και απευθείας στον ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου μιας εταιρείας.

Το GEO, ή αλλιώς η γενετική βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (generative engine optimization), είναι το μέλλον του SEO, συμπλήρωσε και ο Αντιπρόεδρος Διαχείρισης Ψηφιακών Προϊόντων της Target, Ranjeet Bhosale, σε κοινό στο ShopTalk Fall 2025 νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Δεν έχει σημασία μόνο να τους παρέχετε τα σωστά προϊόντα. Έχει να κάνει και με το πώς παρουσιάζετε το προϊόν», είπε ο Bhosale. «Όταν ψάχνουν για ένα καλοκαιρινό πάρτι, αντί να παρουσιάζουν απλώς επιτραπέζια σκεύη, περιμένουν από εμάς να δείχνουμε πλέον είδη για πάρτι, ψητό κρέας, ακόμη και αντηλιακό, και να παρουσιάζουμε το εύρος της ποικιλίας που διαθέτει η Target με ουσιαστικό τρόπο».

