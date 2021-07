Beckett, Netflix | Η πρώτη ταινία που γυρίστηκε ολόκληρη στην Αθήνα

Σε σκηνοθεσία Φερντινάντο Τσίτο Φιλομαρτίνο η πλοκή εκτυλίσσεται στο κέντρο της Αθήνας, ενώ ο πρωταγωνιστής έχει ως τελικό προορισμό την Αμερικανική Πρεσβεία

Κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο τρέιλερ του Beckett, της πρώτης ταινίας του Netflix, που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα.

Σε παραγωγή του Λούκα Γκουανταντίνο και σε σκηνοθεσία του -κάποτε βοηθού του- Φερντινάντο Τσίτο Φιλομαρτίνο, η ταινία εξελίσσεται στην Αθήνα και ακολουθεί τα βήματα του Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον ως Μπέκετ, ο οποίος δείχνει να έχει «μπλέξει» σε μία παράξενη ιστορία.

Ενώ ταξιδεύει στην Ελλάδα για τις διακοπές του, ένα αναπάντεχο ατύχημα στέκεται η αφορμή για να ξεκινήσει ένα ανελέητο ανθρωποκυνηγητό εις βάρους του. Ενώ τον καταδιώκει η αστυνομία, εκείνος προσπαθεί να διασχίσει την πόλη έχοντας ως τελικό προορισμό την Αμερικανική Πρεσβεία, όπου και θα απευθυνθεί για βοήθεια.

Ενώ ο ίδιος προσπαθεί να καταφύγει εκεί για βοήθεια, η ένταση συνεχώς κλιμακώνεται και καταλήγει να βρίσκεται στο κέντρο μίας πολύ βίαιης συνωμοσίας.

In BECKETT, John David Washington is a man on the run. The dramatic thriller from director Ferdinando Cito Filomarino & producer Luca Guadagnino will premiere as the opening film at the Locarno Film Festival. Coming to Netflix August 13. pic.twitter.com/LtcfiMxGUd

— NetflixFilm (@NetflixFilm) June 24, 2021