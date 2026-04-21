Europlan
TECH & SCIENCE

Apple: Ο Τιμ Κουκ αποχωρεί από την ηγεσία του τεχνολογικού κολοσσού

21 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 21/04/2026
NOVA
Palermo TECH HUB
Cosmos

Ιστορική αλλαγή ηγεσίας λαμβάνει χώρα στην Apple, καθώς νέος CEO αναλαμβάνει ο Τζον Τέρνους, διαδεχόμενος τον Τιμ Κουκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

ΧΡΥΣΟΣ

Η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο τεχνολογικός κολοσσός.

Όπως ανακοίνωσε η Apple, ο Τέρνους θα διαδεχθεί τον Κουκ στη θέση του CEO, ενώ ο τελευταίος θα αναλάβει τον ρόλο του εκτελεστικού προέδρου του διοικητικού συμβουλίου από την 1η Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για την πρώτη αλλαγή στην κορυφή της εταιρείας από το 2011, όταν ο Κουκ είχε αναλάβει τα ηνία μετά τον Στιβ Τζομπς, λίγο πριν από τον θάνατο του συνιδρυτή της εταιρείας.

SUNSTOP

Ο νέος CEO, Τζον Τέρνους

Ο Τέρνους, ο οποίος σήμερα κατέχει τη θέση του ανώτερου αντιπροέδρου hardware engineering, θα ενταχθεί και στο διοικητικό συμβούλιο της Apple με την ανάληψη των νέων καθηκόντων του. Την ίδια ημερομηνία, ο μη εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας, Άρθουρ Λέβινσον, θα αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής ανεξάρτητου διευθυντή.

Σε ανακοίνωσή της, η Apple σημείωσε ότι «ο Κουκ θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του ως CEO μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, συνεργαζόμενος στενά με τον Τέρνους, ώστε να διασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση στην ηγεσία της εταιρείας».

Σε δήλωσή του, ο Τιμ Κουκ χαρακτήρισε την περίοδο της θητείας του ως την κορυφαία στιγμή της επαγγελματικής του πορείας, τονίζοντας ότι «ήταν το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου να είμαι CEO της Apple και να μου έχει δοθεί η εμπιστοσύνη να ηγηθώ μιας τόσο εξαιρετικής εταιρείας».

«Αγαπώ την Apple με όλη μου την ύπαρξη και είμαι βαθιά ευγνώμων για την ευκαιρία να συνεργαστώ με μια ομάδα τόσο ευφυών, καινοτόμων, δημιουργικών και βαθιά αφοσιωμένων ανθρώπων, οι οποίοι παρέμειναν σταθεροί στη δέσμευσή τους να εμπλουτίζουν τη ζωή των πελατών μας και να δημιουργούν τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στον κόσμο» συμπλήρωσε.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Κουκ, η χρηματιστηριακή αξία της Apple αυξήθηκε περίπου κατά 24 φορές, με την εταιρεία να κλείνει τη Δευτέρα με κεφαλαιοποίηση που ανήλθε στα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη σημαντική ενίσχυση της θέσης της Apple στην παγκόσμια αγορά τεχνολογίας, καθώς και την επέκταση του οικοσυστήματος προϊόντων και υπηρεσιών της.

Η μετάβαση στην ηγεσία θεωρείται κομβική για την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς η Apple συνεχίζει να επενδύει σε νέες τεχνολογίες και να ενισχύει την παρουσία της σε στρατηγικούς τομείς της ψηφιακής οικονομίας.

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 21/04/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Newsroom

