Apple: Σταμάτησε την πώληση του iPhone 8

Τώρα που ανακοινώθηκε το iPhone SE, η Apple αποφάσισε,όπως ήταν φυσικό,να «σκοτώσει» το iPhone 8.

Αν και η Αμερικάνικη εταιρεία για μία με δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση του νεότερου μέλους στην οικογένεια iPhone συνέχισε να πουλάει το iPhone 8, σήμερα δεν υπάρχει η δυνατότητα να το αγοράσει κάποιος από την επίσημη ιστοσελίδα της καθώς αντικαταστάθηκε από το εξοπλισμένο με το A13 Bionic SoC και με 3GB RAM, «SE».

Η Apple σταμάτησε και την πώληση του iPhone 8 Plus, ωστόσο η κατάσταση με το συγκεκριμένο κινητό είναι λίγο διαφορετική σε σχέση με το iPhone 8. Αν και όσοι το επιθυμούν δεν μπορούν να αγοράσουν το iPhone 8 Plus από την ιστοσελίδα της, θα επιτρέψει σε εταιρείες που συνεργάζεται και retailers να το πωλούν καθώς δεν υπάρχει το αντίστοιχο «iPhone SE Plus» για να το αντικαταστήσει. Για την ώρα, δεν είναι γνωστό για πόσο διάστημα θα συνεχίσει η πώληση του iPhone 8 Plus.

Αν και πολλοί θα ήθελαν να κυκλοφορούσε και ένα «Plus» μοντέλο μαζί με το iPhone SE έχοντας το ίδιο SoC αλλά μεγαλύτερη οθόνη και μπαταρία και διπλή κύρια κάμερα, το πιθανότερο είναι η Apple να θέλει να ωθήσει όσους αποζητούν κάποιο μεγαλύτερο κινητό στο iPhone 11, και να θέλει να αποφύγει το ενδεχόμενο το «Plus» να κανιβαλίσει τις πωλήσεις του κινητού που παρουσιάστηκε πέρυσι τον Σεπτέμβριο. Να αναφέρουμε πάντως, ότι η εταιρεία εξακολουθεί να πουλάει το iPhone XR.