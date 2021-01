App ανταλλαγής μηνυμάτων: Αύξηση της ζήτησης των Signal και Telegram

Οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων Signal και Telegram βλέπουν μια ξαφνική αύξηση των χρηστών τους μετά από την ενημέρωση των όρων χρήσης της υπηρεσίας, του μεγαλύτερου αντιπάλου, WhatsApp, κίνηση που προκάλεσε έντονες διαδικτυακές αντιδράσεις.

Το WhatsApp παρουσίασε νέους όρους την Τετάρτη, οι οποίοι περιλαμβάνουν την απαραίτητη συναίνεση τους στο διαμοιρασμό προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου και της τοποθεσίας τους, με τις υπόλοιπες πλατφόρμες που ελέγχει η εταιρεία, Facebook και Instagram. Σε διαφορετική περίπτωση και από τις 8 Φεβρουαρίου, όταν και ενεργοποιούνται οι νέοι όροι χρήσης, οι χρήστες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν το WhatsApp. Μετά την ενημέρωση, χάνεται σε ένα βαθμό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του WhatsApp, αυτό της end-to-end κρυπτογράφησης των συνομιλιών.

Η δημοτικότητα του Signal αυξήθηκε ακόμ απερισσότερο την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου, καθώς γνωστές προσωπικότητες, όπως ο επικεφαλής του Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ, και ο μίστερ Tesla, Ελον Μάσκ, έσπευσαν να προτείνουν στους χρήστες να μεταφερθούν στο Signal. Περισσότεροι από 100.000 χρήστες εγκατέστησαν το Signal μέσα από καταστήματα εφαρμογών της Apple και της Google τις τελευταίες ημέρες, ενώ το Telegram είχε σχεδόν 2,2 εκατομμύρια λήψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων Sensor Tower.

Οι νέες εγκαταστάσεις του WhatsApp μειώθηκαν κατά 11% τις πρώτες επτά ημέρες του 2021 σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, αν και στο ίδιο διάστημα οι λήψεις παγκοσμίως έφτασαν τις 10,5 εκατομμύρια.

WhatsApp’s new privacy policy is simply outrageous and turns the term “privacy” into a laughing stock. At Viber, we’ve been watching for quite some time the slippery slope WhatsApp users have been in, ever since the messaging app was bought by Facebook.

