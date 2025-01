Ανακαλύφθηκε το ηφαίστειο που πάγωσε τον πλανήτη Γη το 1831

Send an email

Τέλος στο μυστήριο της τοποθεσίας του ηφαιστείου που εξερράγη το 1831 έβαλαν επιστήμονες, εντοπίζοντάς το σε μια περιοχή 59 χιλιομέτρων ανάμεσα στη Ρωσία και την Ιαπωνία.

Το ηφαίστειο είχε πραγματοποιήσει σφοδρότατη έκρηξη, σε σημείο που πάγωσε τον πλανήτη Γη. Οι συνέπειες ήταν ανυπολόγιστες, καθώς καλλιέργειες απέτυχαν και άνθρωποι πείνασαν. Όμως κανείς δεν μπορούσε να προσδιορίσει το σημείο που βρισκόταν το ηφαίστειο.

Πλέον, ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής τον ηφαιστειολόγο Γουίλιαμ Χάτσισον του Πανεπιστημίου St Andrews στο Ηνωμένο Βασίλειο, έδωσε λύση στο μυστήριο, αναλύοντας την τέφρα από την έκρηξη που είχε παγιδευτεί και είχε διατηρηθεί στο στρώμα πάγου της Γροιλανδίας. Το ηφαίστειο ήταν το Zavaritskii στο νησί Simushir, μέρος του αρχιπελάγους των Κουρίλων νήσων.

Παρόμοια η χημεία των θραυσμάτων τέφρας

Ο Χάτσισον και οι συνεργάτες του έκαναν σύγκριση στη χημεία των μικροσκοπικών θραυσμάτων τέφρας που βγήκαν από πυρήνες πάγου της Γροιλανδίας με δείγματα από την καλντέρα του ηφαιστείου Zavaritskii και διαπίστωσαν πως ήταν παρόμοια.

«Η εύρεση του ηφαιστείου πήρε πολύ χρόνο και απαιτούσε εκτεταμένη συνεργασία με συναδέλφους από την Ιαπωνία και τη Ρωσία, οι οποίοι μας έστειλαν δείγματα που συλλέχθηκαν από αυτά τα απομακρυσμένα ηφαίστεια πριν από δεκαετίες», είπε ο ερευνητής.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν στοιχεία για αυτό που είναι γνωστό ως έκρηξη του Πλίνιου, η οποία έμοιαζε με την έκρηξη του Βεζούβιου. Μια πιο προσεκτική εξέταση των μικροσκοπικών ηφαιστειακών θραυσμάτων γυαλιού που ανακτήθηκαν από τον πάγο της Γροιλανδίας έδειξε μια ακριβή αντιστοίχιση με δείγματα από το Simushir.

Τα απομακρυσμένα ηφαίστεια πρέπει να μελετηθούν

Η ομάδα εκτιμά ότι το ηφαίστειο εκτόξευσε τόσο πολύ διοξείδιο του θείου στη στρατόσφαιρα που οι μέσες ετήσιες θερμοκρασίες στο βόρειο ημισφαίριο έπεσαν κατά περίπου 1 βαθμό Κελσίου. Τα ηφαίστεια συχνά συνεχίζουν να παραμένουν ενεργά για αιώνες. Τα ευρήματα της ομάδας δείχνουν ότι τα απομακρυσμένα ηφαίστεια πρέπει να μελετηθούν και να παρακολουθούνται πιο προσεκτικά.

«Υπάρχουν τόσα πολλά ηφαίστεια όπως αυτό, γεγονός που υπογραμμίζει πόσο δύσκολο θα είναι να προβλεφθεί πότε ή πού μπορεί να συμβεί η επόμενη μεγάλης έκτασης έκρηξη», είπε ο ερευνητής.

«Ως επιστήμονες και ως κοινωνία, πρέπει να σκεφτούμε πώς να συντονίσουμε μια διεθνή αντίδραση όταν συμβεί η επόμενη μεγάλη έκρηξη, όπως αυτή του 1831» κατέληξε.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences».