Αμφιλεγόμενα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο DND: AI και RNG

Το DND, το παιχνίδι της ανθρώπινης φαντασίας και των τυχαίων γεγονότων, έχει επηρεαστεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως ακριβώς και η συγγραφή, ο οπτικός σχεδιασμός, η μουσική και άλλα δημιουργικά χόμπι. Μερικοί μάστερ των dungeons το βλέπουν ως μηδενικό πρόβλημα και προχωρούν στη δημιουργία των NPC τους με το ChatGPT — άλλοι φωνάζουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη καταστρέφει τα πάντα, και τώρα ακόμη και ένα παιχνίδι που υπάρχει εδώ και 50 χρόνια. Παράλληλα, υπάρχουν εργαλεία γεννήτριας τυχαίων αριθμών που χρησιμοποιούνται επίσης συχνά στο DND. Ποιο είναι εντάξει και ποιο καταστρέφει τη γοητεία του Dungeons and Dragons;

Η επίδραση του RNG στην DND

Το RNG είναι ουσιαστικά ο αόρατος μηχανισμός που κρατά το παιχνίδι ζωντανό και απρόβλεπτο. Στο DND, κάθε ενέργεια βασίζεται σε κάποια μορφή τυχαιότητας. Χωρίς αυτό, το παιχνίδι θα ήταν επίπεδο, προβλέψιμο και θα έχανε όλη τη μαγεία του.

Η λογική της τυχαιότητας

Η παραγωγή τυχαίων αριθμών δεν είναι από τη φύση της καθόλου λογική. Η πραγματική παραγωγή τυχαίων αριθμών εγγυάται δικαιοσύνη και πλήρη απρόβλεπτοτητα, δίνοντας αποτελέσματα από αριθμούς που δεν βασίζονται ο ένας στον άλλον.

Αυτό είναι φυσιολογικό σε οποιοδήποτε καζίνο, επειδή η απουσία λογικής RNG είναι απαραίτητη για να δώσει πραγματικά απρόβλεπτα αποτελέσματα. Το DND είναι επίσης κάποιου είδους τζόγος, αλλά δεν μπορεί να εφαρμόσει την πραγματική τυχαιότητα των καζίνο επειδή πρέπει να ξετυλιχθεί μέσα στη λογική ενός σύμπαντος. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε απλώς να σας χτυπήσει τυχαία ένα αυτοκίνητο σε έναν κόσμο όπου τέτοια οχήματα δεν υπάρχουν καν, σωστά; Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η ψευδοτυχαία παραγωγή αριθμών: δημιουργεί ρεαλιστικά αποτελέσματα μέσα στους νόμους ενός επεισοδίου. Το καλύτερο παράδειγμα εδώ είναι το Baldur's Gate που χρησιμοποιεί μια ψευδοτυχαία γεννήτρια για να σας δώσει ένα από τα αποτελέσματα μιας ζαριάς, η οποία, με τη σειρά της, καθορίζει πώς θα εξελιχθεί μια μάχη, πόσο καλοί είστε στην αλληλεπίδραση με άλλους χαρακτήρες, κ.λπ.

Εργαλεία RNG που χρησιμοποιούνται στο DND

Ορισμένα εργαλεία RNG είναι βελτιστοποιημένα ειδικά για Dungeons and Dragons, όπως οι τυχαίοι επιλογείς φυλών ή τα εργαλεία ρίψης ζαριών (το τελευταίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο όταν χρειάζεστε d100, το οποίο απλά δεν έχετε). Υπάρχουν επίσης λιγότερο βέλτιστα εργαλεία όπως οι τυχαίοι τροχοί, τους οποίους μπορείτε να επεξεργαστείτε για να διατηρήσετε όλα τα επιλέξιμα αποτελέσματα εντός της λογικής της ιστορίας σας. Το κύριο σε όλα αυτά είναι ότι έχετε μόνο ΒΑΣΙΚΑ πράγματα που προκαθορίζονται τυχαία, αλλά πρέπει να εργαστείτε περαιτέρω για να κάνετε την ιστορία/σύμπαν συνεπή.

Η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πολύ πιο περίπλοκη από κάποια δωρεάν στοιχεία RNG που σας βοηθούν με λεπτομέρειες. Προσβάσιμες επιλογές όπως το ChatGPT (ακόμα και δωρεάν) χρησιμοποιούνται ευρέως αυτή τη στιγμή — υπάρχουν χιλιάδες αναρτήσεις σχετικά με αυτό, παρεμπιπτόντως.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πραγματικά να είναι χρήσιμη στην DND

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι εξαιρετικά γρήγορη στη «σκέψη» και μπορεί να σας δώσει μια πλήρη ιστορία σε λιγότερο από 1 λεπτό. Έτσι, ένα τεράστιο μέρος του τομέα τη χρησιμοποιεί σχεδόν σε κάθε συνεδρία για να κάνει τα εξής:

Δημιουργήστε χαρακτήρες που δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

Σκιαγραφήστε την πλοκή και διαφοροποιήστε την με τυχαία γεγονότα.

Αποφασίστε για τα σκηνικά της ιστορίας, τους νόμους της χώρας κ.λπ.

Βελτιστοποιήστε τα προσχέδια και επεκτείνετέ τα, δημιουργήστε αποστολές.

Και για οποιαδήποτε άλλη πτυχή που χρειάζεται γρήγορη βελτίωση…

Επίσης, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία περιγραμμάτων για θεματικά παιχνίδια Dungeons and Dragons (για παράδειγμα, αν η συνεδρία DND σας λαμβάνει χώρα σε έναν κόσμο ή ένα βιβλίο ή ένα βιντεοπαιχνίδι). Απλώς αντιγράφετε τις απαραίτητες πληροφορίες ή δίνετε εντολή στην Τεχνητή Νοημοσύνη να κάνει αναζήτηση, εξηγείτε τι θέλετε και ΜΠΟΥΜ — ορίστε, 10 προτάσεις.

Η κακή πλευρά της Τεχνητής Νοημοσύνης στο DND

Σε αντίθεση με τα RNG, τα οποία έχουν περιορισμένη χρήση και κυριολεκτικά απλώς επιλέγουν ένα συμβάν (το οποίο συχνά πρέπει να επεξεργαστείτε μόνοι σας), η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να κάνει όλη την εργασία για εσάς. Εδώ είναι που τα πράγματα χειροτερεύουν, επειδή η εκτεταμένη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης οδηγεί σε:

Επαναλαμβανόμενες ιστορίες και αποστολές.

Μη έντονους χαρακτήρες.

Γενικά, μη εντυπωσιακά γεγονότα.

Και έλλειψη συναισθηματικής σύνδεσης με τον κόσμο.

Το τελευταίο σημείο είναι εξαιρετικά σημαντικό, επειδή ένας dungeon master ΠΡΕΠΕΙ να έχει αυτή τη συναισθηματική σύνδεση με το σύμπαν, τους χαρακτήρες και ό,τι τους συμβαίνει. Αυτό είναι δυνατό μόνο όταν μια πλοκή DND είναι εξ ολοκλήρου δική σας δημιουργία, αποτέλεσμα της φαντασίας σας που αντλεί πόρους από τα συναισθήματα και τις αναμνήσεις σας.

Παράλληλα με όλα αυτά, υπάρχουν επιπλέον ανησυχίες, ακόμη και επικρίσεις από την παγκόσμια κοινότητα DND, επειδή:

Η Τεχνητή Νοημοσύνη κλέβει την ανθρώπινη τέχνη (λογοτεχνικά έργα, τέχνη, αναρτήσεις κ.λπ.), την καταστρέφει σε κομμάτια δεδομένων και δημιουργεί φρανκενστάιν από αυτά τα έργα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι κακή για την οικολογία, καθώς μία παραγόμενη απάντηση απαιτεί από 1 σταγόνα έως ένα φλιτζάνι νερό και άλλους πόρους.

Το Dungeons and Dragons ήταν πάντα ένα παιχνίδι ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ φαντασίας και οι πιο αστείες στιγμές προέρχονται από ανθρώπους που σκέφτονται μοναδικά — χωρίς κανενός είδους αλγόριθμο.

Ο εθισμός στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι επίσης ένα πρόβλημα — έχετε φαινομενικά καλά αποτελέσματα χωρίς προσπάθεια, και αυτή η απλότητα είναι αρκετά ευχάριστη.

Λοιπόν, ποιο είναι εντάξει και ποιο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί;

Γενικά, η RNG δεν βλάπτει καθόλου την DND. Είναι ένα εργαλείο που δεν μπορεί να αντικαταστήσει εντελώς έναν άνθρωπο και περιορίζεται στο να σας βοηθήσει να επιλέξετε κάτι όταν υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Τα περισσότερα RNG που σχετίζονται με την DND δεν είναι καν δημιουργικά, απλώς επιλέγουν 1 πράγμα από τα 10+ που τους δίνετε — έτσι δεν παρεμβαίνουν στη δημιουργική διαδικασία, αλλά κυριολεκτικά την τυχαιοποιούν λίγο.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί σίγουρα να βλάψει πολύ. Πέρα από τις ηθικές στιγμές, η Τεχνητή Νοημοσύνη κάνει τις ιστορίες σας λιγότερο συναισθηματικές και πιο γενικές. Ακόμα κι αν τη χρησιμοποιείτε, περιορίστε τη χρήση σε βελτίωση ή σε μια πιο προηγμένη εναλλακτική λύση για την RNG — αλλά κρατήστε την ιστορία ζωντανή.