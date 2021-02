AirPods τρίτης γενιάς | Αποκαλύπτονται σε νέο σχεδιασμό

Μετά από μήνες φήμης σχετικά με τα AirPods τρίτης γενιάς της Apple, μια εικόνα που διέρρευσε φέρεται να απεικονίζει τα ακουστικά δίνει στους πελάτες μια πιο προσεκτική ματιά στο gadget.

Η φωτογραφία, που κοινοποιήθηκε στο Twitter από το τεχνολογικό ειδησεογραφικό κατάστημα MacRumors, φαίνεται να επιβεβαιώνει αναφορές ότι τα νέα AirPods θα χρησιμεύσουν ως κοινό σημείο μεταξύ των ασύρματων ακουστικών δεύτερης γενιάς της Apple και του AirPods Pro. Μια ορθογώνια θήκη αντικατοπτρίζει το σχεδιασμό του AirPods Pro, ενώ τα πραγματικά ακουστικά – σχεδιασμένα χωρίς άκρες σιλικόνης στο αυτί – μοιάζουν με τα κλασικά AirPods της Apple.

AirPods 3 first look reveals all-new design and more (gallery) https://t.co/S42i8YJYKX pic.twitter.com/yj9oC1B7aC

— AppleTrack (@appltrack) February 22, 2021