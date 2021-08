To smoothie που κάνει καλό στον εγκέφαλο

Είναι μια συνταγή για ένα smoothie, γεμάτη superfood, ευεργετικά για τον εγκέφαλο. Πρώτα από όλα, το κακάο. Έχει μαγνήσιο, σίδηρο και αντιοξειδωτικά. Η συχνή κατανάλωσή του συνδέεται με την καταπολέμηση της κατάθλιψης. Τα χαμηλά επίπεδα μαγνησίου μας κάνουν να αισθανόμαστε μελαγχολία ενώ τα υψηλά επίπεδά του, εκτός του ότι μας ανεβάζουν τη διάθεση, βελτιώνουν τη λειτουργία του εγκεφάλου αλλά και τη μνήμη.

Το smoothie περιέχει επίσης φυστικοβούτυρο και Brazil nuts, που είναι και τα δυο πηγές καλών λιπαρών. Τα Brazil nuts έχουν ως βασικό συστατικό τους το σελήνιο, ένα ιχνοστοιχείο που βελτιώνει τη γνωστική λειτουργία και καταπολεμά το οξειδωτικό στρες. Η σύνδεση ανάμεσα στον εγκέφαλο και το έντερο είναι πολύ δυναμική. Γι’ αυτό και ένα βασικό συστατικό του συγκεκριμένου σμούθι είναι το κεφίρ, που έχει 3 φορές περισσότερα προβιοτικά από το γιαούρτι. Επιπλέον, δεν είναι τόσο παχύρρευστο, οπότε το σμούθι είναι πιο εύκολο στην κατανάλωση. Παράλληλα, το κεφίρ είναι πηγή πρωτεΐνης και σε συνδυασμό με το φυστικοβούτυρο και τα Brazil nuts, δεν χρειάζεται να προσθέσεις σκόνη πρωτεΐνης για να κάνετε το smoothie σας πιο πλούσιο σε ενέργεια.

Τα 2 τελευταία συστατικά του smoothie είναι το σπανάκι και η μπανάνα. Καθώς είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, κάνουν καλό στη λειτουργία του εντέρου. Το κάλιο που περιέχει η μπανάνα στηρίζει το νευρικό σύστημα καθώς επιτρέπει την επικοινωνία των κυττάρων του εγκεφάλου μεταξύ τους.Το παρασκεύασμα αυτό, πέρα του ότι ότι περιέχει συστατικά ευεργετικά για τον εγκέφαλο, έχει και ένα άλλο… μυστικό που το βοηθά να καταπολεμά την κατάθλιψη: είναι πάρα πολύ γευστικό. Και ό,τι έχει τέλεια γεύση, μας κάνει και χαρούμενους! Ειδικά αν είναι τόσο υγιεινό!

Ποια είναι η συνταγή της… ευτυχίας;

Δείτε παρακάτω όλα τα υλικά που χρειάζεται για να παρασκευάσετε εύκολα και γρήγορα το σμούθι που θα σας φτιάξει τη διάθεση.

Υλικά για 1 άτομο

¾ του φλυτζανιού κεφίρ, πλήρες σε λιπαρά

¼ του φλυτζανιού νερό

1 φλιτζάνι φρέσκο σπανάκι

1 μπανάνα κομμένη σε λεπτές φέτες και παγωμένη

2 κουτ. σούπας κακάο

2 κουτ. σούπας φυστικοβούτυρο

2 Brazil Nuts

¼ κουτ. γλυκού εκχύλισμα αμυγδάλου

1κοφτή κουτ. γλυκού κακάο για το γαρνίρισμα

Τη συνταγή αυτή καθώς και άλλες πολλές μπορείτε να τη βρείτε στο βιβλίο της ψυχιάτρου Drew Ramsey με τον τίτλο «Eat to Beat Depression and Anxiety: Nourish Your Way to Better Mental Health in Six Week » (Τι να φάτε για να νικήσετε την κατάθλιψη και το άγχος: Η δίαιτα των 6 εβδομάδων για καλύτερη ψυχική υγεία»).