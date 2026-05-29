29 Μαίου 1985: Ο «ματωμένος» τελικός και η τραγωδία του Χέϊζελ

Newsroom 29 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 28/05/2026
Από το 1985, η 29η Μαΐου έχει συνδεθεί με μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όταν 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο στάδιο του Χέιζελ, στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών ανάμεσα σε Γιουβέντους και Λίβερπουλ.

Στο στάδιο Χέιζελ έδωσαν το παρών 60.000 φίλαθλοι. Λίβερπουλ και Γιουβέντους είχαν από 25.000 φιλάθλους, ενώ υπήρχαν άλλοι 10.000 φίλαθλοι στην «ουδέτερη» ζώνη. Η εξέδρα των Άγγλων είχε υπεράριθμους φιλάθλους, καθώς αρκετοί που είχαν ταξιδέψει στης Βρυξέλλες χωρίς εισιτήριο, κατάφερα να μπουν στις κερκίδες του σταδίου.

Οι φίλοι της Λίβερπουλ παραβίασαν το κιγκλίδωμα που τους χώριζε με τους φίλους της Γιουβέντους, με τους Ιταλούς να κινούνται προς τα «σύνορα» της κερκίδας τους με την ουδέτερη ζώνη. Αυτό ήταν αρκετό για να ξεκινήσει μια σειρά από μοιραία γεγονότα. Ο τοίχος που χώριζε τους Ιταλούς από την ουδέτερη ζώνη κατέρρευσε καθώς εκεί είχαν στριμωχθεί εκατοντάδες άτομα. Ο απολογισμός, τραγικός…. 39 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους (32 Ιταλοί, τέσσερις Βέλγοι, δύο Γάλλοι και ένας Ιρλανδός) ενώ εκατοντάδες ήταν οι τραυματίες. Οι φίλοι της Γιουβέντους, βλέποντας την κατάσταση στην κερκίδα τους, κινήθηκαν προς το μέρος των Άγγλων με την αστυνομία να προσπαθεί να επιβάλλει την τάξη.

Οι ποδοσφαιριστές ενημερώθηκαν για τα επεισόδια, όχι όμως και για τους θανάτους, με τον τελικό να ξεκινά με δυο ώρες καθυστέρηση. Η αναμέτρηση, που έληξε με νικήτρια τη Γιουβέντους, κρίθηκε με τις αποφάσεις του διαιτητή Ντάινα να αμφισβητούνται δικαίως. Η Γιουβέντους πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης με τον διαιτητή να δείχνει το σημείο του πέναλτι στο 56′, σε ανατροπή του Μπόνιεκ εκτός περιοχής. Αργότερα στο παιχνίδι, έγινε πέναλτι σε ανατροπή του Γουίλαν της Λίβερπουλ, με τον Ντάινα να «κλείνει τα μάτια». Το στάδιο Χέιζελ γκρεμίστηκε δέκα χρόνια μετά, δίνοντας τη θέση του στο «Κινγκ Μποντουέν».

