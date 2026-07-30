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Ο ξεχασμένος καύσωνας του 1977

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 30 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/07/2026
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Τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης είναι πια κάτι παραπάνω από εμφανή στις ζωές μας και οι συχνοί καύσωνες είναι μόνο ένα από αυτά.

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Και δεν είναι μόνο η αφόρητη ζέστη και τα καρδιακά επεισόδια που εγκυμονούν – σοδειές καταστρέφονται, δάση τυλίγονται στις φλόγες, το ρεύμα και το νερό κόβονται, αφού οι εγκαταστάσεις κυριολεκτικά λιώνουν.

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Την ίδια τραγική απορρύθμιση είχε ζήσει η πρωτεύουσα της Ελλάδας, το καλοκαίρι του 1987: «Έλιωσαν και οι ράγες του μετρό», έγραφαν οι εφημερίδες της εποχής, αναφερόμενες προφανώς στο δίκτυο το τρένων (και όχι του μετρό), που στράβωσε από τους 44 °C, μένοντας για ώρες εκτός λειτουργίας.

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Και αυτό ήταν μονάχα ένα μηδαμινό πρόβλημα μπροστά στους 2.083 νεκρούς που εκτιμάται ότι έφτασαν οι νεκροί εκείνο το δωδεκαήμερο του καύσωνα. Ήταν το φονικότερο αλλά όχι το μεγαλύτερο ρεκόρ που έχει καταγράψει η χώρα λόγω του υψηλού υδράργυρου.

Την πρωτιά στους καύσωνες που έχουν καταγραφεί μεταπολεμικά σε ολόκληρη την έκταση της Ευρώπης, όπως σημειώνεται μέχρι σήμερα στα αρχεία του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, κρατάει η βιομηχανική πόλη της Ελευσίνας και το περιστατικό του 1977, μια δεκαετία πριν δηλαδή από τον μάλλον διασημότερο καύσωνα της σύγχρονης ιστορίας μας. Πώς δικαιολογείται αυτό το παράδοξο;

Ο μονοήμερος καύσωνας του 1977

Δεν είναι τόσο το μάξιμουμ της τιμής της αύξησης της θερμοκρασίας τα τελευταία χρόνια που ανησυχεί τους επιστήμονες διεθνώς, όσο η διάρκεια: τα θερμά ατμοσφαιρικά ρεύματα από την Αφρική (όπως είναι ο αφρικανικός αντικυκλώνας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια) γίνονται πολύ πιο επίμονα και πρόωρα μέσα στα χρόνια.

Για του λόγου το αληθές, ας ρίξουμε μια ματιά στα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: οι εκτενέστεροι καύσωνες στη χώρα είναι εκείνοι του 1945, του 2007 και του 2012, που είχαν διάρκεια εννέα ημερών ο καθένας, αλλά ο καύσωνας του 2021 κατέρριψε αυτό το φράγμα, φτάνοντας τις 10 μέρες, ενώ και ο φετινός Κλέων δείχνει να επιμένει.

Γενικότερα, σε αυτά τα επίπεδα κινείται πάνω-κάτω η περίοδος ζωής ενός ισχυρού κύματος ζέστης στη Μεσόγειο. Εντούτοις, τα δεδομένα του ιστορικού καύσωνα του 1977 δεν υπακούν σε αυτόν τον κανόνα.

Μία και μόνο ημέρα έχει περάσει στην ιστορία από εκείνο το θέρος για τις υψηλές θερμοκρασίες: ήταν 10 Ιουλίου του 1977 και ο υδράργυρος έδειξε (υπό σκιά, πάντα) το πρωτάκουστο νούμερο των 48.0 °C στην Ελευσίνα, 42.0 °C στο κέντρο της Αθήνας και 44.0 °C στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το χτύπημα της θερμοκρασίας υπήρξε σφοδρό αλλά σύντομο, έτσι που οι καταστροφές δεν πλησίασαν ούτε κατά διάνοια τα περιστατικά του 1987: ο πηχυαίος τίτλος στο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία έγραφε «3 θάνατοι και 11 πνιγμοί», ως συνέπεια του τρομερού [sic] καύσωνα. Αλλά μέχρι εκεί.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 30 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/07/2026
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