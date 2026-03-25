CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
STORIES

Τσολιάς, εύζωνας: Η πιο αναγνωρίσιμη μορφή της Ελληνικής παράδοσης

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 25/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Ο «τσολιάς» είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της ελληνικής παράδοσης, αλλά πίσω από τη στολή και την εικόνα κρύβεται μια βαθιά ιστορική πορεία που συνδέεται με την ελευθερία και την εθνική ταυτότητα της Ελλάδας.

Ποιος ήταν ο τσολιάς;

ΧΡΥΣΟΣ

Ο όρος «τσολιάς» αναφέρεται στους Έλληνες στρατιώτες των ορεινών σωμάτων, κυρίως στους Εύζωνες. Οι ρίζες τους βρίσκονται στους κλέφτες και αρματολούς της περιόδου της Οθωμανικής κυριαρχίας, οι οποίοι ήταν αντάρτες και τοπικοί προστάτες.

Ο τσολιάς στην Επανάσταση του 1821

NOVA

Κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, οι τσολιάδες (με τη χαρακτηριστική φουστανέλα) πολέμησαν ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ήταν γνωστοί για:

  • την αντοχή τους στα βουνά
  • την ευκινησία τους
  • το έντονο πνεύμα ανεξαρτησίας

Πολλοί αγωνιστές, όπως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, συνδέθηκαν με αυτή την πολεμική παράδοση.

Οι Εύζωνες ως επίσημο σώμα

Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, δημιουργήθηκαν τα επίλεκτα σώματα των Ευζώνων, τα οποία αποτελούσαν μέρος του στρατού. Ξεχώριζαν για:

  • την πειθαρχία
  • τη σωματική αντοχή
  • την παραδοσιακή στολή

Σήμερα, οι Εύζωνες υπηρετούν στην Προεδρική Φρουρά και αποτελούν τιμητικό σώμα.

Η στολή του τσολιά

Η στολή είναι γεμάτη συμβολισμούς:

  • Φουστανέλα: έχει περίπου 400 πιέτες (λέγεται ότι συμβολίζουν τα χρόνια της σκλαβιάς)
  • Τσαρούχια: με τη χαρακτηριστική φούντα
  • Φάριο (καπέλο) με φούντα
  • Γιλέκο και πουκάμισο κεντημένα

Η στολή αυτή εξελίχθηκε από την καθημερινή ενδυμασία των κλεφτών.

Ο τσολιάς σήμερα

Σήμερα μπορείς να δεις τσολιάδες:

  • στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην Αθήνα
  • μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων

Εκτελούν την τελετουργική αλλαγή φρουράς, που είναι από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα.

Τι συμβολίζει

Ο τσολιάς δεν είναι απλώς μια παραδοσιακή φιγούρα. Συμβολίζει:

  • την ελευθερία
  • την αντίσταση
  • την εθνική υπερηφάνεια

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom

Newsroom

Back to top button