Το εστιατόριο που εδώ και πάνω από 60 χρόνια έχει μόνο ένα πιάτο στο μενού!

Πόσες φορές δεν έχετε πάει σε ένα εστιατόριο και δεν μπορείτε να αποφασίσετε τι θέλετε να παραγγείλετε από το μενού; Κι όμως, υπάρχει ένα μπιστρό στη Γαλλία που σερβίρει μόνο ένα πιάτο!

Γεννημένο ως μια μικρή γαστρονομική επανάσταση, το εκλεπτυσμένο γαλλικό μπιστρό Le Relais de l’Entrecôte στο Παρίσι, έχει δημιουργήσει έναν μύθο γύρω από το αποκλειστικό του μενού: δεν υπάρχει κατάλογος και το μόνο που μπορείς να παραγγείλεις είναι entrecôte (μοσχαρίσια μπριζόλα κομμένη σε φέτες) σερβιρισμένη με τη θρυλική μυστική σάλτσα του και συνοδευόμενη από τηγανητές πατάτες.

Η ιστορία του Relais de l’Entrecôte

Η ιστορία του συγκεκριμένου εστιατορίου ξεκινά το 1959 όταν ο Paul Gineste de Saurs ανοίγει το πρώτο εστιατόριο Le Relais de Venise – Son Entrecôte στην περιοχή Porte Maillot του Παρισιού. Η έμπνευσή του ήταν πραγματικά ριζοσπαστική: να επικεντρωθεί σε ένα μόνο πιάτο, παρασκευασμένο στην τελειότητα και σερβιρισμένο σε μια αυθεντική ατμόσφαιρα γαλλικού μπιστρό, με διακοσμημένους τοίχους, καθρέφτες και σερβιτόρες με στολές. Η ιδέα, αν και ριψοκίνδυνη, αποδείχθηκε αμέσως νικηφόρα — και παραμένει έτσι δεκαετίες αργότερα.

Με τα χρόνια, η φόρμουλα επαναλήφθηκε σε άλλα σημεία του Παρισιού (Marbeuf, Montparnasse, Saint-Germain-des-Près) αλλά και στο εξωτερικό (Γενεύη, Ζυρίχη), καθιερώνοντας το Relais ως έναν γαστρονομικό θεσμό.

Η δύναμή του δεν βρίσκεται μόνο στην ποιότητα του φαγητού, αλλά και στην τελετουργική εμπειρία που προσφέρει: ο πελάτης γνωρίζει ήδη τι τον περιμένει — και γι’ αυτό επιστρέφει πάντα ικανοποιημένος.

Ποιο είναι το μενού που προσφέρει το συγκεκριμένο εστιατόριο

Το γεύμα ξεκινά με μια πράσινη σαλάτα με καρύδια, δροσερή και τραγανή, που σερβίρεται ως ορεκτικό. Στη συνέχεια έρχεται η αληθινή πρωταγωνίστρια, η entrecôte — η μοσχαρίσια μπριζόλα ψημένη σύμφωνα με την προτίμηση του πελάτη, συνοδευόμενη από μια γενναιόδωρη μερίδα τηγανητών πατατών, λεπτοκομμένων και τραγανών.

Πράσινη σαλάτα με καρύδια

Αυτό όμως που κάνει το πιάτο μοναδικό και αναγνωρίσιμο είναι η μυστική σάλτσα, η οποία έχει μεταδοθεί από γενιά σε γενιά και ποτέ δεν αποκαλύφθηκε, φτάνοντας να αποκτήσει θρυλική φήμη.

Η entrecôte

Το γεύμα ολοκληρώνεται με μια επιλογή παραδοσιακών γαλλικών επιδορπίων, από crème brûlée έως μια φέτα σοκολατένιου gâteau, και συνοδεύεται ιδανικά από ένα ποτήρι κρασί Château de Saurs, από το οικογενειακό κτήμα στην Οξιτανία.

Το σταθερό μενού κοστίζει 26,50 € και περιλαμβάνει τη σαλάτα, την entrecôte με τη μυστική σάλτσα και δύο μερίδες τηγανητές πατάτες.