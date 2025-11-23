CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
STORIESΚΡΗΤΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα Ρακοκάζανα της Κρήτης συνεχίζουν να ενώνουν γενιές

Τα Ρακοκάζανα της Κρήτης αποτελoυν μια συλλογική εμπειρία, η οποία έχει ως συστατικά της το γλέντι, την καλή διάθεση και πάνω απ' όλα, την αγάπη.

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 23/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 23/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
kazanemata
Palermo TECH HUB
Cosmos

MARIS L

Κάθε χρόνο, από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο, οι Κρητικοί και οι επισκέπτες του νησιού απολαμβάνουν ένα έθιμο που ενώνει γενιές από το 1920: τα Ρακοκάζανα και τις μυσταγωγικές βραδιές που περικλείουν τον άτυπο θεσμό διασκέδασης.

Τα Ρακοκάζανα, τα οποία τονώνουν την αίσθηση της κοινότητας -από όταν θεσμοθετήθηκαν από τον Ελευθέριο Βενιζέλο- αποτελoυν μια συλλογική εμπειρία, η οποία έχει ως συστατικά της το γλέντι, την καλή διάθεση και πάνω απ’ όλα, την αγάπη.

ΧΡΥΣΟΣ

Με τα ρακοκάζανα οι άνθρωποι έρχονται κοντά. Η ρακή είναι η αφορμή και πλαισιώνεται από το φαγητό και τη μουσική. Η διαδικασία κυλάει σαν νερό και όλα γίνονται με έναν πολύ οργανικό τρόπο. Είτε είναι ένα μικρό είτε ένα μεγάλο καζάνι, οι άνθρωποι νιώθουν ότι είναι όλοι μαζί σε αυτή τη διαδικασία, σαν μια οικογένεια.

Το έθιμο που έψαχνες

NOVA

Κατά τη διάρκεια ενός ρακοκάζανου, το οποίο αντικατοπτρίζει την αυθεντική κρητική κουλτούρα, μπορείς να γίνεις μέρος μιας ευρύτερης παρέας που μέχρι πρότινος δεν γνώριζες, να τραγουδήσεις μαντινάδες και στίχους, αλλά το πιο σημαντικό; Ακόμη και ένας μοναχικός άνθρωπος, που προτιμά την παρέα του ευατού του, μπορεί να βρεθεί σε έναν χώρο και να παρατηρήσει τους ανθρώπους που γλεντούν με όπλο το μεράκι τους, τιμώντας ένα έθιμο πολλών δεκαετιών.

Αν λοιπόν ψάχνετε μια αυθεντική εμπειρία, κόντρα στην εποχή που δοξάζει την διασκέδαση δίχως ταυτότητα, τα Ρακοκάζανα, είναι αυτό που αναζητάτε: ένα έθιμο που ενώνει τους ανθρώπους και τους υπενθυμίζει την σημασία της έννοιας του ανήκειν.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 23/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 23/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Συνάντηση υπουργού Αθλητισμού με τον Περιφερειάρχη Κρήτης – Ανακοινώθηκαν χρηματοδοτήσεις αθλητικών έργων

23/11/2025

Συνεδριάζει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου – Τα θέματα

23/11/2025

Σουβλάκι τυλιχτό: Η ιστορία του πιο δημοφιλούς junk food των Ελλήνων

22/11/2025

Αγιος Νικόλαος: Συνελήφθη 28χρονος – Τον έπιασαν να ξεθάβει φιξάκια κοκαΐνης

21/11/2025

3η συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού έργου TRANSCEND

21/11/2025

Η εκδήλωση για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η Αγίου Νικολάου – Νεάπολης

21/11/2025

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην “Philoxenia 2025” στην Θεσσαλονίκη

21/11/2025

Ηράκλειο: Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους άλλους»

21/11/2025

Δήμαρχος Αγίου Νικολάου: «Δεν είναι εχθροί της πόλης – Το πρόβλημα ξεκινάει από την ενόχληση σε δημόσιο χώρο!» | +Podcast

21/11/2025

Εντονη διαμαρτυρία επιχειρηματιών: «Δεν θα στολίσουμε – Θα παραμείνουμε κλειστά τις εορταστικές ημέρες»

21/11/2025
Back to top button