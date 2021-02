1985 | Συμμαχία ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης σε περίπτωση εξωγήινης επίθεσης!

Ο Ρόναλντ Ρίγκαν και ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ είναι δύο προσωπικότητες που συνδέονται άρρηκτα με την ιστορία του Ψυχρού Πολέμου (και συγκεκριμένα με την τελική του περίοδο)- ως εκ τούτου, οι αλληλεπιδράσεις των δύο προέδρων αποτελούν κεφάλαια ιδιαίτερης σημασίας και ενδιαφέροντος για τη διεθνή ιστορία.

Ωστόσο, πέρα από τα απόλυτα «σοβαρά» θέματα, υπήρχαν και πιο «διαφορετικά» θέματα συζήτησης μεταξύ των δύο ανδρών- όπως, για παράδειγμα, το τι θα έκαναν οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι του Ψυχρού Πολέμου σε περίπτωση που ο ένας από τους δύο δεχόταν επίθεση από εξωγήινους.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του Smithsonian Magazine, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και ο Τζορτζ Σουλτς, υπουργός Εξωτερικών επί Ρίγκαν, είχαν εμφανιστεί το 2009 στην εκπομπή του Τσάρλι Ρόουζ, για την 20ή επέτειο της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου. Στο πλαίσιο της εκπομπής, αναφέρθηκαν στη σύνοδο της Γενεύης το 1985, όπου ο Ρίγκαν και ο Γκορμπατσόφ είχαν κάνει έναν περίπατο, με παρόντες μόνο τους προσωπικούς τους διερμηνείς- και το περιεχόμενο της κουβέντας παρέμεινε μυστικό για πολλά χρόνια από το ευρύ κοινό, τόσο στη Ρωσία όσο και στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη συνέντευξη, το 2009, ο Γκορμπατσόφ αποκάλυψε πως, κατά τη διάρκεια του περιπάτου τους, ο Ρίγκαν του έκανε μια απρόσμενη ερώτηση.

Όπως αναφερόταν λοιπόν σε σχετικό δημοσίευμα του Christian Science Monitor το 2009:

«Ο Σουλτς μιλούσε για τη σύνοδο της Λίμνης της Γενεύης, και αναφέρθηκε στο ότι οι δύο ηγέτες είχαν ξεγλιστρήσει από μία συνάντηση για να πάνε μια βόλτα σε μια κοντινή καλύβα.

“Δεν ήμουν εκεί…” είπε ο Σουλτς πριν τον διακόψει ο Γκορμπατσόφ.

“Δίπλα στο σπιτάκι, ο πρόεδρος Ρίγκαν ξαφνικά μου είπε, “τι θα κάνατε αν οι ΗΠΑ δέχονταν ξαφνικά επίθεση από κάποιον από το εξώτερο Διάστημα; Θα μας βοηθούσατε;”.

Του είπα “χωρίς καμία αμφιβολία”.

Μου είπε, “κι εμείς το ίδιο”.

“Ενδιαφέρον αυτό” είπε ο Γκορμπατσόφ, με πολλά γέλια».

Ως γνωστόν, τελικά δεν υπήρξε εξωγήινη εισβολή, οπότε η άτυπη εκείνη συμφωνία δεν δοκιμάστηκε στην πράξη. Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρόναλντ Ρίγκαν ήταν μεγάλος φαν της επιστημονικής φαντασίας (και δεν αποτελεί έκπληξη για τον πρόεδρο πίσω από το πρόγραμμα αντιπυραυλικής άμυνας που έλαβε τον τίτλο του «Πολέμου των Άστρων»- Star Wars). Όπως αναφερόταν σε δημοσίευμα του io9, o Αμερικανός πρόεδρος είχε μεγαλώσει διαβάζοντας έργα του Έντγκαρ Ράις Μπάροουζ- του συγγραφέα που δημιούργησε ήρωες όπως ο Ταρζάν και ο Τζον Κάρτερ, τυχοδιώκτης του Άρη. Επίσης, λάμβανε σημαντικά υπόψιν τις απόψεις του The Citizens’ Advisory Council on National Space Policy, ενός think tank με αστροναύτες, μηχανικούς και συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας όπως ο Ρόμπερτ Χάϊνλαϊν και ο Τζέρι Πουρνέλ, σχετικά με θέματα μελλοντικών τεχνολογιών και πολιτικής όσον αφορά στο Διάστημα.