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Το διάγγελμα, οι προγραμματικές δηλώσεις και η ορκωμοσία του Ανδρέα το 1981 (video)

CNA Newsroom CNA Newsroom Follow on Twitter Send an email 18/10/2020 | 01:02Τελευταία ενημέρωση: 14/10/2020 | 12:54
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Ο ιστορικός Οκτώβριος του 1981. Το διάγγελμα, οι προγραμματικές δηλώσεις και η ορκωμοσία του Ανδρέα Παπανδρέου.

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Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-

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