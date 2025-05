Πώς δημιουργήθηκε η Dubai chocolate

Send an email

Εφευρέθηκε για να ικανοποιήσει λιγούρες εγκυμοσύνης, αλλά η Dubai chocolate εξελίχθηκε σε μια σπάνια συνάντηση δημιουργικότητας, γεύσεων και επιτυχίας στα social media, καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ στον κλάδο.

Η Dubai chocolate μέσα σε λίγο διάστημα είχε ήδη κάνει παγκόσμια αίσθηση: μια πλούσια, κολλώδης και υπερβολικά απολαυστική σοκολάτα που έσπασε τα ρεκόρ, κέρδισε εκατομμύρια θαυμαστές και εξαπλωνόταν με ταχύτητα σε όλο τον κόσμο.

Η αυθεντική μπάρα Dubai chocolate είναι σοκολάτα γάλακτος γεμιστή με βελούδινη κρέμα φιστικιού, γήινο ταχίνι και τραγανά κομμάτια κανταΐφι. Δημιουργήθηκε το 2022 από τη FIX Dessert Chocolatier στο Ντουμπάι, όταν η Βρετανίδα-Αιγύπτια ιδρύτρια Sarah Hamouda ήθελε να ικανοποιήσει τις λιγούρες της εγκυμοσύνης της για κανταΐφι και φιστίκι. Η FIX ονόμασε τη δημιουργία «Can’t Get Knafeh Of It».

Το Can’t Get Knafeh Of It έγινε παγκόσμιο φαινόμενο όταν η TikTok influencer Maria Vehera ανέβασε ένα ενθουσιώδες βίντεο να δοκιμάζει τη σοκολάτα στο αυτοκίνητό της, τον Δεκέμβριο 2023. Το βίντεο έγινε viral, με πάνω από 125 εκατ. προβολές, δημιουργώντας φανατικούς σε όλο τον κόσμο που ήθελαν να τη δοκιμάσουν. Η μπάρα ονομάστηκε αμέσως «Dubai chocolate». Σε συνέντευξή του στο BBC, ο συνιδρυτής της FIX, Yezen Alani, χαρακτήρισε τη διεθνή προσοχή «κολακευτική και ταπεινωτική». Παρά τα σχέδια εξάπλωσης, η αυθεντική μπάρα διατίθεται μόνο στα ΗΑΕ, γεγονός που οδήγησε ανεξάρτητους και μεγάλες εταιρείες σοκολάτας να δημιουργήσουν απομιμήσεις, πλημμυρίζοντας τα ράφια παγκοσμίως.

Dubai chocolate: Από την Κωνσταντινούπολη έως τη Βομβάη

Σήμερα, το Dubai chocolate βρίσκεται παντού: από τις εφαρμογές διανομής φαγητού στα ΗΑΕ και τα ζαχαροπλαστεία της Κωνσταντινούπολης, μέχρι τα σούπερ μάρκετ του Λονδίνου και τις αγορές της Βομβάης. Η παγκόσμια ζήτηση εκτοξεύεται, οδηγώντας σε ελλείψεις και αύξηση τιμών στα φιστίκια. Έχουν δημιουργηθεί λίστες αναμονής και συνεργασίες περιορισμένης έκδοσης με brands όπως Shake Shack και Starbucks, ενώ σε πολλές χώρες η σοκολάτα διανέμεται πλέον με δελτίο.

Η επιτυχία αυτή άνοιξε νέες αγορές για τεχνίτες σοκολατοποιούς, όπως η Maison Samadi στο Λονδίνο, που παρουσίασε τη δική της εκδοχή με έμπνευση από την οικογενειακή παράδοση στη Μέση Ανατολή. Η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς το concept «επιδόρπιο μέσα σε σοκολάτα» έγινε πιο απολαυστικό και ενδιαφέρον από μια απλή σοκολάτα.

Η πραγματική επιτυχία του Dubai chocolate οφείλεται στην υφή του: η κρεμώδης γέμιση φιστικιού και το τραγανό κανταΐφι προσφέρουν μια εμπειρία που ενθουσιάζει τόσο τη γεύση όσο και την αίσθηση, ενώ το οπτικό αποτέλεσμα και οι ήχοι του “crunch” το κάνουν ιδανικό για τα social media.

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα και το όνομα «Dubai» ενισχύουν τη φήμη και τη ζήτηση, ενώ οι βαθιές ρίζες στη μεσοανατολική παράδοση προσθέτουν στη γοητεία του. Για πολλούς, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις αγορές της Μέσης Ανατολής, γεμάτες αρώματα φιστικιού και γλυκών.

Το Dubai chocolate, λοιπόν, ξεκίνησε ως μια απλή ιδέα και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, αλλάζοντας το τοπίο της σοκολατοποιίας και της γαστρονομίας διεθνώς.