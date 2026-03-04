«Και Νεκρός Ενίκα»: Η ιστορία πίσω από το όνομα της ελληνικής φρεγάτας «Κίμων»

Η ιστορία λένε κάνει κύκλους κι επαναλαμβάνεται και αυτό φαίνεται να αποδεικνύεται και τώρα με την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και την απάντησή του.

Η Κύπρος βρίσκεται σε ύψιστο συναγερμό, μετά από επίθεση που έγινε από ιρανικά drones στην βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι. Μάλιστα ενεργοποιήθηκε το κοινό αμυντικό δόγμα Ελλάδας – Κύπρου και η Ελλάδα αποφάσισε την αποστολή στην Κύπρο της φρεγάτας Μπελαρά «Κίμων», της φρεγάτας «Ψαρά» και δύο ζευγών πολεμικών αεροσκαφών F-16.

Το όνομα της φρεγάτας «Κίμων» που αναλαμβάνει για πρώτη φορά επιχειρησιακό ρόλο έναν μήνα μετά την έλευσή της στα ελληνικά ύδατα, στην προκειμένη περίπτωση έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.

Κι αυτό, γιατί είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία που ο Κίμων πηγαίνει στην Κύπρο για να την υπερασπιστεί απέναντι στους Πέρσες.

Η πρώτη ήταν το 450 π.Χ. όταν ο στρατηγός Κίμων, προς τιμήν του οποίου ονομάστηκε και η υπερσύγχρονη φρεγάτα, ηγήθηκε της Δηλιακής Συμμαχίας για να εκδιώξει τους Πέρσες από τη Μεγαλόνησο.

Τότε η Κύπρος αποτελούσε στρατηγικό προπύργιο της περσικής αυτοκρατορίας για να επιτύχει τον έλεγχο της Μεσογείου. Ο Κίμωνας, γιος του Μιλτιάδη, ήταν εκείνος που αντιλήφθηκε πως ο ελληνισμός μπορεί να απελευθερωθεί μόνο αν αποδυναμωθούν οι Πέρσες στην Κύπρο.

O Κίμωνας πέθανε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας αυτής, όμως οι Αθηναίοι στρατηγοί κράτησαν κρυφό τον θάνατό του για να μη λυγίσει το ηθικό των στρατιωτών. Η έκβασή τελικά της εκστρατείας ήταν επιτυχής, αφού οι Έλληνες κατάφεραν να εκδιώξουν τους Πέρσες από τη Μεγαλόνησο. Η φράση «και νεκρός ενίκα» συνοδεύει από τότε την προσφορά του στην Κύπρο.

Η φρεγάτα «Κίμων» και η φρεγάτα «Ψαρά» αναμένεται να φτάσουν στην Κύπρο την Τετάρτη.

Η ιστορία του Κίμων

Το 450 π.Χ. Κίμων ο Αθηναίος, γιος του Μιλτιάδη, του νικητή των Περσών στον Μαραθώνα, έπλευσε με 200 αθηναϊκές τριήρεις και ενδεχομένως με άλλες 100 συμμαχικές στην Κύπρο, όπου είχε αγκυροβολήσει περιμένοντας ο Πέρσης ναύαρχος Αρτάβαζος με 300 τριήρεις, ενώ στην απέναντι ακτή της Κιλικίας είχε στρατοπεδεύσει ο Μεγάβαζος με 300.000 άνδρες!

Αναφέρεται μάλιστα ότι ο Κίμων δε ματαίωσε την εκστρατεία, μολονότι είδε ένα όνειρο λίγο προτού αποπλεύσει ο στόλος και ο μάντης φίλος του Αστύφιλος ο Ποσειδωνιάτης έδωσε την ερμηνεία ότι αυτό «προαναγγέλλει» τον θάνατό του.

Έστειλε, λοιπόν, 60 πλοία στην Αίγυπτο και με τα υπόλοιπα αντιμετώπισε νικηφόρα τον περσικό στόλο, που τον αποτελούσαν πλοία της Φοινίκης και της Κιλικίας, καταφέρνοντας να επικρατήσει έτσι σε όλες τις παράλιες περιοχές απέναντι από την Κύπρο. Κι αφού κυρίευσε το Μάριον, ένα από τα βασίλεια στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού στην περιοχή του Ακάμαντα, πολιόρκησε το ισχυρό Κίτιον, στη θέση της σημερινής Λάρνακας. Όμως, στη διάρκεια της πολιορκίας αρρώστησε ή τραυματίστηκε και έπειτα από λίγο πέθανε.

Το πιο συγκλονιστικό είναι ότι, λίγο προτού φύγει απ’ τη ζωή, διέταξε τους αξιωματικούς του να αποκρύψουν από τους στρατιώτες τον θάνατό του. Αυτό είχε αποτέλεσμα να διατηρηθεί ψηλά το ηθικό τους και λίγες μέρες αργότερα να κατατροπώσουν τους Πέρσες έξω από τη Σαλαμίνα της Κύπρου σε ναυμαχία και πεζομαχία, όπως γράφει και ο Θουκυδίδης. Και από τον διπλό αυτόν θρίαμβο έμεινε η φράση «και νεκρός ενίκα».