Τσιτσιπάς | Ο πρώτος Ελληνας Masters στο Μόντε Κάρλο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 6-3, 6-3 του Αντρέι Ρούμπλεφ στον τελικό του Monte Carlo Masters και έγινε ο πρώτος Έλληνας τενίστας με τίτλο Masters – Έκτος τίτλος καριέρας για τον Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγραψε ιστορία στο Monte Carlo αφού έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατακτά τίτλο Masters στο τένις!

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε στον τελικό του Monte Carlo Masters με 6-3, 6-3 του Ρώσου Αντρέι Ρούμπλεφ και έφτασε στους 6 τίτλους καριέρας σε 14 τελικούς που έχει αγωνιστεί.

Αυτός είναι ο δεύτερος σπουδαιότερος τίτλος στην καριέρα του, μετά από το ATP Finals 2019, και έχει και 4 τίτλους ATP 250.

Για να φτάσει στον τίτλο απέκλεισε στον ημιτελικό τον παίκτη που έβγαλε νοκ άουτ τον Νόβακ Τζόκοβιτς, τον Νταν Έβανς, και στον τελικό επικράτησε του Ρούμπλεφ ο οποίος απέκλεισε τον Ράφα Ναδάλ!

Αυτή ήταν η 4η νίκη του Τσιτσιπά σε 7 αγώνες απέναντι στον Αντρέι Ρούμπλεφ ο οποίος την Δευτέρα θα είναι στο Νο7 και ο Στέφανος θα παραμείνει στο Νο5.

Μαζί με τον τίτλο ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πάρει και ως prize money 251,085 ευρώ.

Ο Έλληνας είναι πλέον και στην 1η θέση στην “κούρσα” που οδηγεί στο ATP Finals 2021 που θα διεξαθχεί στο Τορίνο τον Νοέμβριο.

The moment Stefanos Tsitsipas won his first Masters 1000 title! pic.twitter.com/3icLsgCx4S

Έφτανε ένα μπρέικ!

Στο 1ο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αρχίζει με μπρέικ (2-0) και θα υπερασπιστεί το μπρέικ για να φτάσει στο 3-0

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ θα κρατήσει για πρώτη φορά το σερβίς του για να μειώσει σε 3-1 αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς με love service game φτάνει στο 4-1! Μειώνει εκ νέου σε 4-2 ο Ρώσος αλλά ο Έλληνας κρατάει πάλι το σερβίς του και οδηγεί το σετ στο 5-2.

Με love service game μειώνει σε 5-3 ο Ρούμπλεφ αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κλείσει το σετ στο 6-3!

Ο Τσιτσιπάς έχει 9 winners και 5 αβίαστα λάθη και ο Ρούμπλεφ έχει 4-8.

Ο πρώτος Έλληνας Masters

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με μπρέικ (2-1) στο 2ο σετ και με το σερβίς του θα φτάσει στο 3-1.

Μειώνει σε 3-2 ο Αντρέι Ρούμπλεφ και σε 4-3. Θα πάει στο 5-3 ο Στέφανος και με μπρέικ θα κλείσει στο 6-3!

Stunning from start to finish 👏

🇬🇷 @steftsitsipas at this absolute best on his way to a maiden ATP Masters 1000 title! #RolexMCMasters pic.twitter.com/99ecVCg4h3

