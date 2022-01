Το βίντεο της Άρσεναλ για την καταπολέμεση κατά της βίας των εφήβων

Το 2021 ήταν μια χρονιά κατά την οποία καταγράφτηκε μαύρο ρεκόρ όσον αφορά, τους θανάτους εφήβων με 30 παιδιά να φεύγουν μάταια από την ζωή, έπειτα από μαχαιρώματα, και συμπλοκές συμμοριών.

Η κατάσταση στις γειτονιές του Λονδίνου παραμένει ανεξέλεγχτη, με ομάδες νεαρών να έρχονται αντιμέτωπες σώμα με σώμα, με τους νεαρούς τις περισσότερες φορές να φέρουν πάνω τους μαχαίρια, με αποτέλεσμα να έχουμε δυσάρεστες καταστάσεις.

Εν μέσω αυτής της δυσάρεστης μάστιγγας η Άρσεναλ αποφάσισε να δημιουργήσει ένα τρομερό βίντεο τα social media, με πρωταγωνιστές τον θρύλο της ομάδας Ίαν Ράιτ τον ηθοποιό Ίντρις Έλμπα και αρκετούς ποδοσφαιριστές από το τωρινό ρόστερ στέλνει εξαιρετικό μήνυμα για να μείνουν οι νέοι μακριά από την εγκληματικότητα και τις συμμορίες.

Προκειμένου να εξαλείψει το… κόκκινο, το οποίο είναι το χρώμα του αίματος, η Άρσεναλ αποφάσισε να αντικαταστήσει την εμβληματική της φανέλα και να αγωνιστεί στο FA με ολόλευκα.

Έτσι οι «κανονιέρηδες» αναμένεται να παραταχθούν την Κυριακή(09/1) απέναντι στην Νότιγχαμ Φόρεστ για το Κύπελλο, με μια ειδική διαμορφωμένη εμφάνιση στα λευκά.

«Πέρυσι σημειώθηκε ρεκόρ δολοφονίας εφήβων στο Λονδίνο.

Είναι καιρός να κάνετε μια πραγματική αλλαγή, μέσα από πραγματική δράση.

Η λευκή μας εμφάνιση δεν είναι προς πώληση, ούτε για κέρδος. Οχι άλλο κόκκινο», αναφέρεται στη λεζάντα του βίντεο.

⚪

Last year saw a record number of teenagers murdered in London.

It’s time to make a real change, through real action.

Our white shirt is not for sale, not for profit. No More Red. pic.twitter.com/jnmE4b0GpC

— Arsenal (@Arsenal) January 7, 2022