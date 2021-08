Λιονέλ Μέσι | Το «διαμάντι» στο Παρίσι

Ο Λιονέλ Μέσι προσγειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (10/8) στο Παρίσι εν μέσω αποθέωσης από τους φίλους της Παρί Σεν-Ζερμέν για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το διετές συμβόλαιο με την ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Εποχή Λιονέλ Μέσι στο Παρίσι! Ο 34χρονος Αργεντινός «πέταξε» από το μεσημέρι της Τρίτης (10/8) από τη Βαρκελώνη με προορισμό τη γαλλικής πρωτεύουσα, στην οποία προσγειώθηκε λίγο πριν τις 17:00.

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Αντονέλα Ροκούσο (η οποία δημοσίευσε τη φωτογραφία μέσα από το αεροπλάνο), και τα τρία τους παιδιά – εν μέσω αποθέωσης από τους οπαδούς της Παρί Σεν-Ζερμέν – σηματοδότησε την έναρξη της νέας περιπέτειας στην καριέρα του.

Ο 34χρονος Αργεντινός θα περάσει από ιατρικά και στη συνέχεια θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με ετήσιες απολαβές 35 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρώτο καλωσόρισμα το δέχτηκε από τον «κολλητό» του και για τέσσερα χρόνια (2013-2017) συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα, Νεϊμάρ.

Ο 29χρονος Βραζιλιάνος με story στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram έγραψε: «Ξανά μαζί!». Ο Pulga χαιρέτησε από το παράθυρο του αεροδρομίου το πλήθος που τον περίμενε, ενώ φορούσε τη φανέλα: Ici c’ est Paris (Εδώ είναι Παρίσι στα ελληνικά).

🇫🇷 Lionel Messi waving to the PSG fans from the window of the airport in Paris pic.twitter.com/Sx7Y4LNGbt

— Football Daily (@footballdaily) August 10, 2021