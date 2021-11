Τα συγκινητικά λόγια του Αντετοκούνμπο στον Λευκό Οίκο

Στον Λευκό Οίκο, βρέθηκαν ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, προκειμένου να τους τιμήσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA πέρυσι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ένα από τα κεντρικά πρόσωπα των Μιλγουόκι Μπακς κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των «Ελαφιών» στον Λευκό Οίκο. Μάλιστα ο Τζο Μπάιντεν έπλεξε το εγκώμιο του Greek Freak και της οικογένειάς του.

Can’t wait to take these out for a spin. Great to host you today, @Giannis_An34. pic.twitter.com/kfcSKAe7Cv

— President Biden (@POTUS) November 9, 2021