Στο νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης ο Τσιτσιπάς!

Ο Στέφανος προηγήθηκε με 2-0 σετ, ωστόσο ο Τζόκοβιτς κατέδειξε γιατί βρίσκεται στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, κάνοντας δικό του τον 19ο τίτλο γκραν σλαμ, αλλά μόλις τον 2ο από το Roland Garros.

Στην ιστορία για το ελληνικό τένις και τον ελληνικό αθλητισμό θα μείνει η 13η Ιουνίου. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοίταξε στα μάτια τον Νόβακ Τζόκοβιτς, στον πρώτο τελικό του σε γκραν σλαμ (Roland Garros), όμως ο Σέρβος υπεραθλητής λύγισε την αντίσταση του Ελληνα πρωταθλητή με 2-3.

Ο Στέφανος προηγήθηκε με 2-0 σετ, ωστόσο ο Τζόκοβιτς κατέδειξε γιατί βρίσκεται στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, κάνοντας δικό του τον 19ο τίτλο γκραν σλαμ, αλλά μόλις τον 2ο από το Roland Garros.

Σήμερα, πάντως, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πετύχει νέο ρεκόρ καριέρας αφού θα είναι στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης και το μόνο σίγουρο είναι πως το μέλλον του ανήκει. Κάτι που, άλλωστε, υποστήριξε και ο Νόβακ Τζόκοβιτς στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι που διήρκησε περισσότερο από 4 ώρες.

Looking forward to the years to come 👍#RolandGarros | @steftsitsipas pic.twitter.com/7ueTuYZTu4

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 13, 2021