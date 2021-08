Στην Ακρόπολη «αγκαλιά» με τα τρόπαια η οικογένεια Αντετοκούνμπο

ΟΓιάννης Αντετοκούνμπο επισκέφθηκε την Ακρόπολη, έχοντας αγκαλιά το τρόπαιο του πρωταθλητή ΝΒΑ, αλλά και αυτό του MVP των τελικών.

Τον Greek Freak συνόδευσαν τα αδέρφια του Θανάσης και Κώστας Αντετοκούνμπο, όπως και η μητέρα του Βερόνικα μαζί με τον μάνατζερ του, Γιώργο Πάνου, με τους Έλληνες διεθνείς να γίνονται πόλος έλξης για τους τουρίστες στο Ιερό Βράχο της ΑΘήνας.

Για ακόμη μία φορά ο Giannis κατάφερε να διαφημίσει με τον καλύτερο τρόπο την Ελλάδα, καθώς λογαριασμοί κυρίως Αμερικανών τουριστών που βρίσκονται στη χώρα μας και απαθανάτισαν τον πρωταθλητή του ΝΒΑ με τους Μιλγουόκι Μπακς, έχουν ήδη αρχίσει να «μοιράζουν» τα… πειστήρια των φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

My brother saw @Giannis_An34 in Athens on vacation. I was just at work. How did your day go? pic.twitter.com/JNbvA42MZC

— caleb flaming (@CalebFlaming) August 5, 2021