Σερένα Γουίλιαμς | Με δάκρυα στα μάτια μετά τον αποκλεισμό της στο Australian Open

Η Ναόμι Οσάκα απέκλεισε την Σερένα Γουίλιαμς στον ημιτελικό του Αυστραλιανού Όπεν και η σπουδαία Αμερικανίδα δεν θα μπορέσει να φτάσει το 24ο Grand Slam

Σε λίγους μήνες θα γίνει 40 ετών και ο στόχος της κατάκτησης του 24ου Grand Slam δεν θα επιτευχθεί στο τρέχον Αυστραλιανό Όπεν από την σπουδαία Σερένα Γουίλιαμς, αφού αποκλείστηκε στον ημιτελικό από την Ναόμι Οσάκα.

Γι’ αυτό το λόγο η Αμερικανίδα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της στη συνέντετυξη Τύπου μετά το ματς, αφού μάλλον συνειδητοποιεί ότι ο μεγάλος της στόχος να φτάσει τα 24 Grand Slam της Μάργκαρετ Κορτ γ’ινεται όλο και πιο δύσκολος.

Πάντως, η Σερένα δεν απάντησε σε ερώτηση των δημοσιογράφων αν θα λάβει και του χρόνου μέρος στο Αυστραλιανό Όπεν ή όχι.

After her semifinal loss to Naomi Osaka, Serena Williams leaves the pressroom in tears.#AusOpen pic.twitter.com/g95Fva006O

— Tennis Channel (@TennisChannel) February 18, 2021