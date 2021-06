Roland Garros | Πάλεψε σαν λιοντάρι ο Τσιτσιπάς αλλά λύγισε από τον Τζόκοβιτς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγήθηκε 2-0 σετ στον τελικό του Roland Garros αγγίζοντας το όνειρο της κατάκτησης ενός Grand Slam, αλλά ο συγκλονιστικός Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε την ανατροπή (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4) αποδεικνύοντας γιατί είναι τόσα χρόνια στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης

Τέσσερις ώρες πάλεψε σαν πραγματικό θηρίο για να φτάσει εκεί όπου ονειρεύονταν από μικρό παιδί. Μόνο που απέναντι του δεν ήταν κάποιος τυχαίος, αλλά ο κορυφαίος τενίστας των τελευταίων ετών. Και δυστυχώς για τον Στέφανο Τσιτσιπά ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέδειξε και σήμερα γιατί είναι στο Νο1 κάνοντας μία επική ανατροπή σε έναν από τους καλύτερους τελικούς στο Παρίσι.

Ο Στέφανος άγγιξε το τέλειο στα δύο πρώτα σετ, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό, με τον Σέρβο να επιδεικνείει τεράστια ωριμότητα και να κατακτά τα τρία επόμενα φτάνοντας στον 19ο τίτλο του σε τουρνουά Grand Slam (από 20 έχουν τα άλλα δύο ιερά τέρατα Φέντερερ, Ναδάλ) και όντας ο μοναδικός που έχει τα έχει κερδίσει όλα από δύο φορές.

Κι όμως αυτόν τον θρύλο του παγκόσμιο αθλητισμού ο Στέφανος τον κοίταξε στα μάτια, τον ανάγκασε να παίξει στα όρια του και να βγάλει τον καλύτερο του εαυτό για να μπορέσει να τον λυγίσει…

Το ματς

Ο Στέφανος επέλεξε να σερβίρει στην εκκίνηση του αγώνα και παρόλο που κινδύνευσε με μπρέικ στο 1ο γκέιμ και εκ του αποτελέσματος με την επιλογή του.

Το αναμενόμενο νευρικό ξεκίνημα του Στέφανου στον πρώτο τελικό της καριέρας του έφερε τον Τζόκοβιτς να έχει τρία σετ πόιντ για μπρέικ, ωστόσο από εκείνο το σημείο ο Τσιτσιπάς βρήκε εκπληκτικά σερβίς και με συνεχόμενους άσους έκανε το 1-0.

Αυτό ήταν το μοναδικό γκέιμ στο πρώτο σετ που υπήρχε κόντρα, καθώς από το 1-0 μέχρι το 5-4 Στέφανος και Νόλε κράτησαν με ευκολία το σερβίς τους. Στο δέκατο γκέιμ όμως ο Τσιτσιπάς για πρώτη φορά είχε λύσεις στα σερβίς του Σέρβου και έφτασε σε σετ πόιντ, αλλά το θρίλερ είχε ακόμη πολύ δρόμο.

A defining moment in tennis history.@DjokerNole is the first man in the Open Era to win all four majors twice! #RolandGarros pic.twitter.com/2kpFoVwyUR

— ATP Tour (@atptour) June 13, 2021