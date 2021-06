Roland Garros | Εγραψε ιστορία η Μαρία Σάκκαρη – Προκρίθηκε στις 4!

Η Μαρία Σάκκαρη είναι στον ημιτελικό του Roland Garros καθώς νίκησε την κάτοχο του τίτλου Ίγκα Σφιόντεκ με 2-0 σετ (6-4, 6-4) – Για πρώτη φορά δύο Έλληνες στα ημιτελικά ενός τουρνουά Grand Slam, η Σάκκαρη και ο Τσιτσιπάς

Τι ζούμε Θέε μου! Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς χαρίζουν στην Ελλάδα μοναδικές στιγμές με τα απίστευτα κατορθώματα τους στο φετινό Roland Garros.

Χθες πανηγυρίσαμε τη μεγάλη πρόκριση του Στέφανου στα ημιτελικά και σήμερα το ίδιο για την απίθανη Μαρία! Η Μαρία η οποία μόλις προχθές έγινε η πρώτη Ελληνίδα που προκρίνεται σε προημιτελικό Grand Slam, αποκλείοντας την περσινή φιναλίστ Κενίν και σήμερα προχώρησε ένα βήμα παραπέρα.

Απέκλεισε την περσινό κάτοχο Σφιόντεκ και πλέον ονειρεύεται τον τελικό… Αντίπαλος της στον ημιτελικό της Παρασκευής η Τσέχα Κρεϊτσίκοβα.

Το ματς

Το ματς ξεκίνησε με την Σφιόντεκ στο σερβίς και την Σάκκαρη να έχει υπερβολικό άγχος που το πλήρωσε χάνοντας τα δύο πρώτα γκέιμ. Η Μαρία έκανε πολλά αβίαστα λάθη, η Σφιόντεκ τα εκμεταλλευόταν, ωστόσο όταν ηρέμησε η εικόνα άλλαξε.

Άρχισε να πιέζει από το δικό της σερβίς και απάντησε αμέσως στο μπρέικ (1-2), ενώ στα δύο επόμενα που σέρβιρε «έσβησε» διπλά μπρέικ πόιντς για να φτάσουμε στο 4-4. Εκεί πλέον έχοντας άλλον αέρα και την ψυχολογία με το μέρος της, έφτασε σε διπλό μπρέικ πόιντ και δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη κάνοντας το 5-4.

Κι ούτε βέβαια άφησε να της ξεφύγει το σετ καθώς με εξαιρετικά σερβίς έκανε το 1-0… Αυτό μάλιστα ήταν το πρώτο χαμένο σετ της Σφιόντεκ μετά από 11 σερί νίκες στο Παρίσι με 2-0!

Το πρώτο βήμα είχε γίνει με το μομέντουμ να είναι με το μέρος της και στην εκκίνηση του 2ου σετ η Μαρία έκανε νέο μπρέικ!

Η Σφιόντεκ δεν πίστευε αυτό που γινόταν στο γήπεδο και στο 2-0 ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ και προς στιγμήν φάνηκε ότι εγκαταλείπει. Τελικά επέστρεψε μετά από 10 λεπτά με δεμένο πόδι και η μάχη συνεχίστηκε, χωρίς όμως να αλλάξουν τα δεδομένα…

Η Μαρία κράτησε το σερβίς της και φτάσαμε στο 5-4 και σε τριπλό ματς πόιντ… Η Σφιόντεκ έσβησε τα δύο πρώτα, αλλά με το τελευταίο της λάθος έστειλε τη Μαρία στους 4.

Στο πλευρό της Μαρίας ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

Στο πλευρό της Μαρίας Σάκκαρη, στη «μάχη» που κέρδισε και προκρίθηκε στα ημιτελικά του φημισμένου τουρνουά τένις, Roland Garros, βρίσκεται και σήμερα ο γιός του Κυριάκου Μητσοτάκη, Κωνσταντίνος.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πήρε θέση στις εξέδρες του σταδίου Philippe Chatrier για να παρακολουθήσει τον αγώνα της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας απέναντι στην περσινή νικήτρια Πολωνή Ίγκα Σφιόντεκ και να την εμψυχώσει, στον δρόμο προς τη νίκη.

Σημειώνεται πως ο γιος του Πρωθυπουργού διατηρεί δεσμό το τελευταίο διάστημα με τη Μαρία Σάκκαρη, με το ζευγάρι να έχει καταφέρει, μάλιστα, να κρατήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Δύο Έλληνες στα ημιτελικά του Roland Garros; Απίστευτο!»

Μίλησε αγγλικά, μίλησε ελληνικά, μίλησε στις καρδιές όλων με τον αυθορμητισμό της… Η Μαρία Σάκκαρη ζει το όνειρο της και το παραδέχθηκε με τα όσα είπε μετά τη θριαμβευτική της πρόκριση στους 4 τους Roland Garros.

«Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Δε θα μπορούσα να το καταφέρω χωρίς την ομάδα μου. Έχουμε δρόμο μπροστά μας.

Δε θα σας πω ποιο ήταν το μυστικό μου γιατί με την Ίγκα θα ξαναπαίξουμε. Το απόλαυσα σήμερα. ‘Ηταν ένα πολύ σημαντικό ματς. Αλλά αυτό που απόλαυσα περισσότερο είναι ότι έπαιξα σε ένα από τα πιο ωραία γήπεδα στον κόσμο», είπε στο πρώτο της σχόλιο στο flash interview μέσα στο γήπεδο.

Στη συνέχεια κλείνοντας τις δηλώσεις της στα ελληνικά είπε: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους Έλληνες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου. Ελπίζω να αργήσουμε να έρθουμε και να μας υποδεχτείτε με μεγάλη αγάπη».

More battles to come 🤫😂@mariasakkari | #RolandGarros pic.twitter.com/ek8j2FoHTA

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2021