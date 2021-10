Παίκτης του μήνα στη Γουλβς ο Ζοσέ Σα

Καλύτερος παίκτης της Γουλβς για τον Σεπτέμβριο αναδείχθηκε ο Ζοσέ Σα. Οι φίλοι της αγγλικής ομάδας ανέδειξαν τον πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού ως κορυφαίο παίκτη των «λύκων» για τον περασμένο μήνα, με τον Πορτογάλο να κάνει μερικές φανταστικές εμφανίσεις στην Premier League.

Ο Σα πήρε μεταγραφή στην ομάδα του Γούλβερθαμπτον τον Ιούλιο έναντι του ποσού των 8 εκατ. ευρώ από τους πρωταθλητές Ελλάδας, που τον είχαν αποκτήσει με δυο χρόνια πριν από την Πόρτο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ζοσέ Σα στον τρίτο του μήνα στην Αγγλία ήταν φοβερός με 2 «clean sheet», ενώ μοίρασε και μια ασίστ, κάτι που βοήθησε προκειμένου να συγκεντρώσει το 40% των φιλάθλων των λύκων.

Δείτε την ανάρτηση της Γουλβς για τον Ζοσέ Σα:

🧤 Two clean sheets, one assist, 40% of fans’ votes

Congratulations, Jose! 🏆 https://t.co/c5KyJ03inK pic.twitter.com/XBcuRFiPTh

— Wolves (@Wolves) October 15, 2021