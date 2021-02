Ο Κώστας Τσιμίκας βραβεύτηκε ως ο «Κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής»

Ο αμυντικός της Λίβερπουλ αναγνωρίστηκε από τους συναδέλφους του, επαγγελματίας για τη φόρμα του στον Ολυμπιακό την περασμένη σεζόν πριν από τη θερινή του μετάβαση στο Anfield.

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στα βραβεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών για τους κορυφαίους της περασμένης αγωνιστικής περιόδου.

Κι αυτό γιατί τέσσερις «ερυθρόλευκοι», τρεις νυν κι ένας πρώην, αποκόμισαν ισάριθμα βραβεία, ο καθένας για την παρουσία του.

Ο Κώστας Τσιμίκας ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής, υπερτερώντας των Πέτρου Μάνταλου και Κώστα Γιαννούλη. Όπως δήλωσε στην κάμερα της Novasports ο νυν άσος της Λίβερπουλ «είναι πολύ τιμητικό το να σε ψηφίζουν οι συνάδελφοί σου. Είμαι χαρούμενος γι΄ αυτό. Δεν περίμενα να κερδίσω».

Εν συνεχεία επισήμανε: «Οι συμπαίκτες μου στον Ολυμπιακό γνωρίζουν τη δουλειά που έχω ρίξει. Διεκδίκησα μια θέση στην 11άδα μετά το διετή δανεισμό μου στην Ολλανδία. Οι κόποι μου ανταμείφθηκαν και ζω το όνειρό μου πλέον στη Λίβερπουλ. Ευχαριστώ άπαντες στον οργανισμό του Ολυμπιακού που με στήριξαν και πλέον βρίσκομαι εδώ. Με σκληρή δουλειά μπορείς να πετύχει ό,τι θες στη ζωή σου».

Ο Τσιμίκας αναφέρθηκε και στο νέο περιβάλλον του, τονίζοντας: «Όλη η ομάδα της Λίβερπουλ ήταν φιλικοί μαζί μου. Έχω “κολλήσει” περισσότερο με τους Τιάγκο, Σακίρι και Σαλάχ».

Ο Xherdan Shaqiri βοήθησε στην παρουσίαση των βραβείων στον συμπαίκτη του στο Reds, παραδίδοντάς τα σε έναν ανυποψίαστο Τσίμικα στο Κέντρο Εκπαίδευσης AXA

A special surprise for Kostas as Shaqiri presents him with his awards 🙌 pic.twitter.com/9TyKfJeW9s

— Liverpool FC (@LFC) February 15, 2021