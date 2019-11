O χρυσός πόντος του Τσιτσιπά (video)

Στα ουράνια πετάει εδώ και λίγη ώρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς που επικράτησε με 2-1 σετ του Ντομινίκ Τιμ και κατέκτησε τον τίτλο στα ATP Finals.

Κάτι που φυσικά πρώτη φορά καταφέρνει Ελληνας τενίστας με τον Στέφανο να γίνεται ο νέος βασιλιάς του Λονδίνου.

Δείτε τον τελευταίο πόντο και την αντίδραση του Τσιτσιπά αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.

THE NEW KING OF LONDON 👑

🇬🇷 @StefTsitsipas becomes the first Greek player to win the #NittoATPFinals 🙌

🎥: @TennisTV pic.twitter.com/vgqwdbfQiS

— ATP Tour (@atptour) November 17, 2019