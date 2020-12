NBA: Νέο «χρυσό» συμβόλαιο υπέγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους Μπακς

Μόνιμος κάτοικος Μιλγουόκι θα παραμείνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς υπέγραψε την Τρίτη το νέο του συμβόλαιο με τα «Ελάφια».

Ο Έλληνας σούπερ σταρ θα παραμείνει στο Μιλγουόκι τουλάχιστον για τα επόμενα πέντε χρόνια, μιας και έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τους Μπακς.

Μάλιστα, όπως τόνισε ο «Greek Freak» στο Twitter:«Αυτό είναι το σπίτι μου, αυτή είναι η πόλη μου… Είμαι ευλογημένος να λογίζομαι ως μέλος των Μιλγουόκι Μπακς για τα επόμενα 5 χρόνια. Ας κάνουμε αυτά τα χρόνια να μετρήσουν. Το σόου συνεχίζεται, πάμε να το κατακτήσουμε», έγραψε χαρακτηριστικά ο «Greek Freak» στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Βάσει του νέου συμβολαίου, οι απολαβές του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα φτάνουν τα 228,2 εκατομμύρια δολάρια, κάτι που σημαίνει πως θα λάβει το supermax συμβόλαιο.

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. 🤎🙏🏽 pic.twitter.com/895tCBE9RK

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020