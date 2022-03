Ο πατέρας του Λιονέλ Μέσι επικοινώνησε πρόσφατα με τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα με θέμα συζήτησης την επιστροφή του Αργεντινού αστέρα στο «Καμπ Νόου».

Η αλήθεια είναι πως η νέα περιπέτεια στην ποδοσφαιρική του καριέρα δεν ξεκίνησε με τον τρόπο που ενδεχομένως θα είχε φανταστεί ο ίδιος. Μετά την Μπαρτσελόνα, ο Λιονέλ Μέσι παρέμεινε σκιά του καλού του εαυτού στην Παρί Σεν Ζερμέν, με αποτέλεσμα πολλές φορές να βρεθεί στο στόχαστρο των Γάλλων φιλάθλων και ΜΜΕ.

Στο πρωτάθλημα χρειάστηκαν 13 αγωνιστικές προκειμένου ο 34χρονος αστέρας να καταγράψει το πρώτο του γκολ και ασίστ με τα φανέλα των Παριζιάνων. Με την πάροδο του χρόνου όμως και όσο έπαιρνε παιχνίδια στα πόδια του ο Λιονέλ Μέσι έβρισκε τα πατήματά του και συνεισέφερε όλο και περισσότερο στα παιχνίδια της ομάδας του.

Ωστόσο, μετά τον αποκλεισμό από το Champions League, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο των οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν. Ενδεικτικό ότι στον αγώνα με την Μπορντό, ο Λιονέλ Μέσι μαζί με τον Νεϊμάρ άκουγαν έντονη γιούχα σε κάθε τους επαφή με την μπάλα.

Το μέλλον του Μέσι στην ομάδα του Παρισιού μοιάζει αβέβαιο. Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ζεράρντ Μορέρο, ο πατέρας του Μέσι, Χόρχε τηλεφώνησε στους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα προκειμένου να μιλήσουν για μια πιθανή επιστροφή του Αργεντινού μεσοεπιθετικού στο «Καμπ Νόου».

Jorge Messi called Barca’s board few days ago enquiring about Messi’s possible return to Barca. More information will follow in the coming weeks. [@gerardromero]

