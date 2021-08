Μέσι | Εκτόξευση στον επίσημο λογαριασμό της Παρί στο Instagram

Ο Μέσι είναι παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν από το βράδυ της Τρίτης (10/08) και ήδη έχει αφήσει το στίγμα του στους Παριζιάνους, καθώς εκτοξεύτηκαν οι ακόλουθοι στον επίσημο λογαριασμό του συλλόγου στο Instagram.

Η Παρί Σεν Ζερμέν προχώρησε στη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της, καθώς ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Λιονέλ Μέσι για τα επόμενα δύο χρόνια (με οψιόν επέκτασης του συμβολαίου για έναν ακόμα χρόνο).

Η συγκεκριμένη κίνηση εκτός από την ενίσχυση στο αγωνιστικό κομμάτι, φέρνει και τεράστια κέρδη στο εμπορικό κομμάτι. Ένα δείγμα αυτού είναι η αύξηση των ακόλουθων στον επίσημο λογαριασμό της Παρί, οι οποίοι διπλασιάστηκαν, μετά την έλευση του “Pulga”.

Πριν από την έλευση του Μέσι, η Παρί είχε στο Instagram 19.6 εκατομμύρια ακόλουθους, ενώ τώρα έχει ήδη ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια. Το πρωί της Τετάρτης (11/08) είχε 42.6 εκατομμύρια, ωστόσο το νούμερο αυτό διαρκώς αυξάνεται.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ: LIVE | Η παρουσίαση του Μέσι από την Παρί Σεν Ζερμέν

Αυτό είναι ένα δείγμα της επίδρασης του Μέσι στον οργανισμό της Παρί, χωρίς καν να έχει πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του, έστω και σε φιλικό παιχνίδι.

Το ίδιο συνέβη και με τον επίσημο αγγλόφωνο λογαριασμό της Ligue 1 στο Twitter, ο οποίος είχε μικρή μεν, σημαντική δε αύξηση στους ακόλουθους στο Twitter της, όπως γνωστοποίησε και η ίδια.

👋Hello to all of our new followers 😂 pic.twitter.com/bObG1qJ3YX

— Ligue1 English (@Ligue1_ENG) August 10, 2021