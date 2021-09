Μεγάλη νίκη η Σάκκαρη στο US Open – Πέρασε στα προημιτελικά

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-1 σετ (6-7, 7-6, 6-3) της Μπιάνκα Αντρεέσκου, σε έναν αγώνα – φιαφήμιση του τένις και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της στα προημιτελικά του US Open.

Η Αντρέεσκου, η οποία προηγήθηκε 1-0 στα σετ (7-6 τα games) ολοκλήρωσε τον αγώνα με πρόβλημα στον αριστερό μηρό, καθώς ζήτησε ιατρικό time – out στο πέμπτο game του τρίτου σετ.

Η Σάκκαρη, την οποία επευφημούσε συνεχώς το κοινό, μετά το πρώτο χαμένο σετ, ήταν εντυπωσιακή -αν και τα χρειάστηκε στο 2ο όταν από 5-3, ισοφαρίστηκε 5-5.

Η Σάκκαρη προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της στα προημιτελικά του US Open, όπου θα αντιμετωπίσει την Καρολίνα Πλίσκοβα, ο οποία δεν δυσκολεύτηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Αναστασία Παβλιουτσένκοβα. Η πρώην Νο1 ήταν καταιγιστική και επικράτησε με 2-0 σετ (7-5, 6-4).

