Lyon Open | Έβδομος τίτλος στη Λιόν για τον Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 6-3, 6-3 του Κάμερον Νόρι στον τελικό του Lyon Open και έφτασε στους 7 τίτλους καριέρας – Έφτασε στις 33 νίκες στο 2021 και είναι πρώτος στο Tour

Απόλυτος κυρίαρχος στη Λιόν ο Στέφανος Τσιτσιπάς! Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας υπέταξε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες τον Βρετανό Κάμερον Νόρι με 6-3, 6-3 σε 1 ώρα και 10 λεπτά.

Με αυτόν τον τρόπο πανηγύρισε τον έβδομο τίτλο της καριέρας του, που αποτελεί τον δεύτερο για το 2021 (μετά το Μόντε Κάρλο) και πάει… φουριόζος στο Roland Garros, που ξεκινάει την επόμενη Κυριακή (30/5).

Επιπλέον, πανηγύρισε την 33η νίκη του για φέτος, που τον διατηρεί στην κορυφή της σχετικής λίστας του φετινού Tour της ATP.

Στο πρώτο σετ διατήρηθηκε η αγωνία ως το 4-3. Το μπρέικ του Τσιτσιπά, μετά από λάθη του Νόρι, άνοιξε τη διαφορά σε 5-3 και άνοιξε το δρόμο για το 1-0 σετ με 6-3.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τον Τσιτσιπά να ισοφάρίζει σε 2-2 και τον Νόρι να κρατάει το σερβίς του ως το 3-2. Στη συνέχεια, όμως, τα εύκολα λάθη που έκανε έδωσαν την ευκαιρία στον Τσιτσιπά να κάνει το μπρέικ και να πάρει το ματς με 6-3.

Seventh heaven ☁️

The moment @steftsitsipas defeated Cameron Norrie for career title No.7 in Lyon. @OpenParcARA pic.twitter.com/l1lxPWl5z4

