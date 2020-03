Κορωνοϊός: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δίνει 100.000 δολάρια στους εργαζομένους του γηπέδου των Μπακς

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 13 Μαρ 2020 στις 23:22

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με μήνυμά του στα social media ενημέρωσε πως θα δώσει100.000 δολάρια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη μετά την αναβολή του ΝΒΑ λόγω κορωνοϊού.

Ο κορονοϊός έχει εξαπλωθεί σε όλο τον πλανήτη και προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλα τα επίπεδα.

Ο αθλητισμός δεν θα μπορούσε να είναι εξαίρεση, όπου δεκάδες αθλητές έχουν προσβληθεί από τον ιό και αναγκάζονται να μπουν σε καραντίνα.

Το ΝΒΑ με το πρώτο κρούσμα ανακοίνωσε αναβολή όλων των αγώνων, με τις επιπτώσεις να είναι μεγάλες σε χιλιάδες ανθρώπους – πέρα από αθλητές, προπονητές και στελέχη ομάδων – που εργάζονται στα γήπεδα και χάνουν χρήματα από το γεγονός ότι δεν διεξάγονται αγώνες.

Έτσι, ο διεθνής Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς, έκανε γνωστό πως θα δώσει 100.000 δολάρια στις οικογένειες των εργαζόμενων στο γήπεδο της ομάδας του στο Μιλγουόκι.

It’s bigger than basketball! And during this tough time I want to help the people that make my life, my family’s lives and my teammates lives easier. Me and my family pledge to donate $100,000 to the Fiserv Forum staff. We can get through this together! 🙏🏽

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 13, 2020