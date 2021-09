Καλύτερος ο Τσιμίκας από τον Ρόμπερτσον!

«Ο Κώστας έπαιξε πάρα πολύ καλά, είχε… κρύο αίμα στη στιγμή του πρώτου γκολ. Χωρίς αυτή τη σέντρα δεν θα είχαμε σκοράρει. Και οι δύο μας φουλ-μπακ είχαν ένα καλό παιχνίδι. Εντυπωσιακό, αν θέλετε, αν υπολογίσουμε και τις ασίστ. Ο Κώστας με τη σέντρα του κι ο Τρεντ με το «τσίμπημα» για τον Μανέ. Ήταν πολύ καλοί κι αμυντικά σε ένα δύσκολο ματς», είχε δηλώσει ο Γιούργκεν Κλοπ για τον Κώστα Τσιμίκα πριν από σχεδόν έναν μήνα, μετά από εκείνο το παιχνίδι με την Μπέρνλι, στο οποίο ο Έλληνας άσος κέρδισε το βραβείο του MVP.

Ήταν και το παιχνίδι, μετά το οποίο πολλοί είχαν πει ότι ο «Τσίμι» θα έκανε καιρό να κάνει την επανεμφάνιση, καθώς ο Άντι Ρόμπερτσον ήταν έτοιμος να μπει ξανά στη δράση. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού ωστόσο, μίλησε. Και το έκανε με τα πόδια.

Ο Κλοπ του έδωσε νέα ευκαιρία απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας και ο «Τσίμι» την άρπαξε από τα… μαλλιά. Εκπληκτικός και πάλι, έχοντας μάλιστα συμμετοχή στα δύο από τα τρία γκολ, καθώς από δικά του κόρνερ ήρθαν τα δύο τελευταία τέρματα της Λίβερπουλ που ισοβαθμεί στην κορυφή της βαθμολογίας με την Τσέλσι και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

69 επαφές με την μπάλα, ένα μπλοκ, ένα κόψιμο, 3/3 κερδισμένα τάκλιν, 4 δημιουργημένες ευκαιρίες και 6 επιτυχημένες σέντρες! Το τελευταίο, είναι και το στατιστικό που έχουν κρατήσει στο «Άνφιλντ» περισσότερο τη φετινή σεζόν, καθώς ο Τσιμίκας έχει καταφέρει να «τρελάνει» όλη την κόκκινη πλευρά του Μέρσεϊσαϊντ με τις άψογες σέντρες του!

Crosstas Tsimikas είναι και το παρατσούκλι που του έχουν βγάλει οι «κόκκινοι» φίλαθλοι, οι οποίοι μάλιστα τον αποθεώνουν σε κάθε ευκαιρία, με μία μερίδα να πιστεύει πως αυτή τη στιγμή είναι καλύτερος από τον Άντι Ρόμπερτσον!

«Ειλικρινά, εάν ο Τσιμίκας δεν παίξει στο επόμενο παιχνίδι αντί του Ρόμπερτσον θα τρελαθώ! Όχι μόνο παίζει καλύτερα, αλλά κάνει και τον Μανέ να αγωνίζεται καλύτερα», λέει ένας φίλαθλος της Λίβερπουλ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης!

Honestly if Tsimikas is dropped for Robertson next league game I’ll be fuming. Not only is he playing better than Robertson he’s making Mane play better aswell.

