Η UEFA απειλεί με άμεσο αποκλεισμό τους 12 «αντάρτες»

Ο πόλεμος μεταξύ της UEFA και των 12 ομάδων που ανακοίνωσαν τη δημιουργία της European Super League παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις – Σήμερα συνεδριάζει η εκτελεστική επιτροπή της UEFA και η νεότερη διαρροή κάνει λόγο για «εδώ και τώρα» αποκλεισμό των ομάδων από τα ευρωπαϊκά κύπελλα, με τους αντάρτες να ενημερώνουν ότι ήδη έχουν πάρει τα απαραίτητα νομικά μέτρα – Κατά της ESL και ο Άλέξ Φέργκιουσον

Οι διαφωνούντες (που είναι και η πλειοψηφία) κάνουν λόγο για πραξικόπημα. Όσοι συμφωνούν (ισχνή μειοψηφία τη δεδομένη χρονική στιγμή) μιλούν για επανάσταση. Το σίγουρο είναι όμως ότι το οικοδόμημα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου τρίζει συθέμελα και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος σε ποια κατάσταση θα βρίσκεται όταν κάποια στιγμή θα επανέλθει η ηρεμία

Απειλή για άμεσο αποκλεισμό ομάδων και παικτών

Από τη στιγμή που 12 από τα κορυφαία brand names του παγκοσμίου ποδοσφαίρου διέρρευσαν και κατόπιν έκαναν με κάθε επισημότητα γνωστή τη δημιουργία της European Super League (ESL) η UEFA αντέδρασε έντονα εκδίδοντας ανακοίνωση με τη στήριξη των τριών λιγκών Αγγλίας, Ισπανίας, Ιταλίας (από τις οποίες προέρχονται οι 12 σύλλογοι) μέσω της οποίας ξεκαθάριζε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τα συγκεκριμένα σχέδια.

Σήμερα το πρωί κι αφού μεσολάβησαν διαρροές από την ESL για το φορμάτ της διοργάνωσης (15 εγγυημένα συμβόλαια, 5 ομάδες από τα προκριματικά και στην τελική φάση δύο όμιλοι των 10 ομάδων) τα χρήματα που έχουν εξασφαλιστεί (4 δις ευρώ η… βάση των χορηγιών) η UEFA απάντησε με τις δικές της διαρροές που ήταν εξίσου εντυπωσιακές ως προς τις συνέπειες τους.

Η πρώτη επιβεβαίωνε την πρόθεση της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου να αποκλείσει από κάθε διοργάνωση της τις ομάδες που θα εμπλακούν στην ESL, αλλά και από κάθε διοργάνωση εθνικών ομάδων τους ποδοσφιαιριστές που θα αγωνίζονται στην… αντάρτικη λίγκα! Κοινώς όποιος παίζει στην ESL δεν θα έχει δικαίωμα να αγωνίζεται στην εθνική ομάδα της χώρας του, κι αυτό όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό είναι ένα τεράστιο δίλημμα για το σύνολο των ποδοσφαιριστών, ενώ στην απευκταία περίπτωση που εφαρμοστεί θα δημιουργήσει νέα δεδομένα σε όλες τις διοργανώσεις των εθνικών ομάδων.

After the #SuperLeague statement, this is the UEFA position: "Every club and player participating in the Super League could be banned from all UEFA and FIFA competitions, European or International level". 🚨 #UEFA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2021