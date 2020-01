Η εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Γκόλντεν Στέιτ

Οι Μιλγουόκι Μπακς μπορεί να ζορίστηκαν από τους ταλαιπωρημένους φέτος Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, αλλά τελικά πήραν τη νίκη με σκορ 107-98 χάρη σε ένα σόου το Γιάννη Αντετοκούνμπο στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Ο Greek Freak ήταν απολαυστικός στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα πετυχαίνοντας τους 15 από τους 30 συνολικούς του πόντους πόντους σε εκείνο το διάστημα, οδηγώντας τα ελάφια στη νίκη.

The best from @Giannis_An34:

30 PTS | 13 REB | 4 AST | 1 STL pic.twitter.com/1TXo5cUoOD

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 9, 2020