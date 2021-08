Γιάννης Αντετοκούνμπο | Μέτοχος στην ομάδα μπέιζμπολ του Μιλγουόκι

Τρόπο για να ανταποδώσει ένα μέρος των όσων του έχει προσφέρει το Μιλγουόκι βρήκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο “Greek Freak” απέκτησε ένα ποσοστό μετοχών των Μπρούερς, ομάδα που συμμετέχει στο πρωτάθλημα μπέιζμπολ και εδρεύει στο Μιλγουόκι. Μέσω αυτής της κίνησης ο Γιάννης θέλησε να εκφράσει την αγάπη του προς το Μιλγουόκι και να επενδύσει στην πόλη, όπως επένδυσε εκείνη σε αυτόν πριν από 8 χρόνια.

“Το Μιλγουόκι με έκανε αυτό που είμαι σήμερα. Με έκανε έναν καλύτερο άνθρωπο, έναν καλύτερο άνδρα. Το Μιλγουόκι επένδυσε πολλά σε μένα και θέλω να επενδύσω τώρα εγώ στην πόλη. Απλά αγαπάω το Μιλγουόκι”, δήλωσε ο Αντετοκούνμπο στην παρουσίαση του.

"Milwaukee made me who I am today. It made me a better person, a better man. Milwaukee invested a lot in me, and I want to invest back into the City of Milwaukee…I just love Milwaukee."

