EURO 2020: Με ποιους αντιπάλους κληρώθηκε η Εθνική;

Ειδικότερα, η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου κληρώθηκε να συμμετάσχει στον 10ο όμιλο στα προκριματικά του EURO 2020. Ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι και γιατί θα πρέπει να έχουμε ελπίδες ότι μπορούμε να προκριθούμε;

Στον 10ο όμιλο μαζί με την Εθνική Ελλάδος, συναντάμε την Ιταλία, τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, τη Φινλανδία, την Αρμενία και το Λιχτενστάιν.

The route to #EURO2020 has been mapped out! 🗺️

Which are the 3 toughest groups? pic.twitter.com/fzP8mReLn9

— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) 2 Δεκεμβρίου 2018