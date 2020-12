Εκτός Ολυμπιακών, Παραολυμπιακών Αγώνων και Μουντιάλ η Ρωσία

Η… βόμβα με τη Ρωσία έσκασε και ο κρότος ακούστηκε ηχηρός σε όλη την υφήλιο.

Η γνωστή υπόθεση ντόπινγκ φέρνει τον αποκλεισμό της χώρας από κάθε αθλητική δραστηριότητα για τα επόμενα δύο χρόνια. Κάτι που σημαίνει πως οι Ρώσοι δεν θα εκπροσωπηθούν ούτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ούτε στους Παραολυμπιακούς, αλλά ούτε και στο Μουντιάλ του 2022.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός αντι-ντόπινγκ αποφάσισε να αποκλείσει την Ρωσία από όλες τις μεγάλες διοργανώσεις σε όλα τα αθήματα για τα 2 επόμενα χρόνια! Ουσιαστικά, η αρχική επιβολή της ποινής ήταν για 4 χρόνια, αλλά μετά την προσφυγή στο CAS έπεσε στα δύο!

Russia's ban from all major sporting events after a doping scandal has been cut to two years.

— BBC Sport (@BBCSport) December 17, 2020