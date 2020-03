Champions – Europa League: H UEFA ανακοίνωσε αναβολή λόγω του ιού

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 13 Μαρ 2020 στις 17:08

Δίχως να περιμένει την Τρίτη και την τηλεδιάσκεψη που είχε ανακοινώσει, η UEFA γνωστοποίησε πως για την επόμενη εβδομάδα αναβάλλονται όλες οι αναμετρήσεις που είχαν προγραμματιστεί για τους «16» του Champions League και του Europa League.

Είναι σαφές, ωστόσο, πως η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θέλει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο και να το πάει βήμα – βήμα για την ολοκλήρωση των διοργανώσεων έστω και με μικρή αναβολή κι όχι από τώρα να κάνει λόγο για αναβολή επ’ αόριστον.

Επομένως, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη δεν θα διεξαχθεί κανένα από τα παιχνίδια των νοκ-άουτ φάσεων στις οποίες βρίσκονται τα δύο μεγάλα τουρνουά της UEFA, συνεπώς ούτε ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Αγγλία για τη ρεβάνς με την Γουλβς.

Η αναβολή «πιάνει» και τις κληρώσεις των προημιτελικών…

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.

Full statement: 👇

— UEFA (@UEFA) March 13, 2020