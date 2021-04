Απολύθηκε από την Τότεναμ ο Μουρίνιο

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Τότεναμ αποτελεί ο Ζοσέ Μουρίνιο, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία – Φαβορί για τον πάγκο των «σπιρουνιών» ο Μαουρίτσιο Σάρι

Τα άσχημα αποτελέσματα της φετινής σεζόν είχαν προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια τόσο της διοίκησης όσο και των οπαδών της ομάδας. Αποκορύφωμα ο αποκλεισμός της από τους «16» του Europa League από την Ντίναμο Ζάγκρεμπ, αλλά και το κλίμα αρνητικό κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια μεταξύ Μουρίνιο και παικτών.

Γι’ αυτό και σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Telegraph» η διοίκηση των «σπιρουνιών» συναντήθηκε με τον Πορτογάλο τεχνικό και του ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας τους, έξι μέρες πριν τον μεγάλο τελικό του Λιγκ Καπ με την Μάντσεστερ Σίτι (25/04, 18:30). Μάλιστα, όπως τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα, οι ιθύνοντες της Τότεναμ συναντήθηκαν ήδη με τον Μαουρίτσιο Σάρι, προκειμένου ο Ιταλός τεχνικός να αναλάβει τα ηνία της ομάδας.

Ετσι λοιπόν ο Μουρίνιο αφήνει την Τότεναμ στην 7η θέση της βαθμολογίας στην Premier League, έχοντας καταφέρει να την οδηγήσει σε 45 νίκες, 17 ισοπαλίες και 24 ήττες.

Jose Mourinho to be sacked by Tottenham today. Ryan Mason & Chris Powell in line to take over for remainder of the season. Story with @SamWallaceTel #thfc https://t.co/5EQpHyRbpC

— John Percy (@JPercyTelegraph) April 19, 2021