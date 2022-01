Τη νέα χρονιά θα διεξαχθούν το Μουντιάλ, το Ευρωμπάσκετ, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα βόλεϊ ανδρών και γυναικών, τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Ανοιχτού και Κλειστού Στίβου, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών και γυναικών, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα χάντμπολ ανδρών και οι Μεσογειακοί Αγώνες. Μεγάλες διοργανώσεις περιλαμβάνει το αθλητικό καλεντάρι του 2022.

Η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που θα διεξαχθεί το 2022 είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Το Μουντιάλ θα διεξαχθεί στο Κατάρ από τις 21 Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου. Το Μουντιάλ θα φιλοξενηθεί σε πέντε πόλεις και συγκεκριμένα στις: Ντόχα, Αλ Ραγιάν, Λούσαϊλ, Αλ Κχορ και Αλ Γουάκραχ.

Το Μουντιάλ 2022 είναι το πρώτο που θα γίνει χειμώνα και σε αραβική χώρα. Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί χειμώνα, προκειμένου να αποφευχθούν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες του Ιουνίου και του Ιουλίου στη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Το Ευρωμπάσκετ ανδρών θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπάσκετ θα φιλοξενηθεί σε τέσσερις χώρες και πέντε πόλεις. Συγκεκριμένα, αγώνες θα γίνουν στο Βερολίνο και το Μόναχο στη Γερμανία, στο Μιλάνο στην Ιταλία, στην Πράγα στην Τσεχία και στην Τιφλίδα στη Γεωργία.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών θα γίνει από τις 22 Σεπτεμβρίου έως και την 1η Οκτωβρίου στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Το 2022 θα πραγματοποιηθούν και οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Οι Αγώνες θα γίνουν στο Πεκίνο στην Κίνα από τις 4 έως τις 20 Φεβρουαρίου. Οι Μεσογειακοί Αγώνες θα διεξαχθούν από τις 25 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου στο Οράν στην Αλγερία.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ ανδρών είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τις 26 Αυγούστου έως τις 11 Σεπτεμβρίου στη Ρωσία. Ειδικότερα, παιχνίδια θα γίνουν σε δέκα πόλεις και συγκεκριμένα σε: Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Καζάν, Ουφά, Κέμεροβο, Νοβοσιμπίρσκ, Γεκατερινμπούργκ (Αικατερινούπολη), Καλίνινγκραντ, Κρασνογιάρσκ και Γιαροσλάβλ.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών θα πραγματοποιηθεί από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στη Ρωσία και την Ολλανδία.

Τη νέα χρονιά θα διεξαχθούν τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Ανοιχτού και Κλειστού στίβου. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 24 Ιουλίου στο Γιουτζήν στο Όρεγκον στις ΗΠΑ. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού στίβου θα γίνει από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου στο Βελιγράδι στη Σερβία.

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών και γυναικών θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Αυγούστου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου στο Σπλιτ στην Κροατία. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα χάντμπολ ανδρών θα φιλοξενηθεί στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία από τις 13 έως τις 30 Ιανουαρίου. Ο τελικός του Champions League είναι προγραμματισμένος να γίνει στις 28 Μαΐου στο Στάδιο «Κρεστόφσκι» στην Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία.

Ο τελικός του Europa League θα διεξαχθεί στις 18 Μαΐου στο «Ramón Sánchez Pizjuán» στη Σεβίλλη στην Ισπανία. Ο τελικός του Europa Conference League θα γίνει στις 25 Μαΐου στο «Arena Kombëtare» στην Τίρανα στην Αλβανία.

Το Final Four της Euroleague θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 29 Μαΐου στο «Mercedes-Benz Arena» στο Βερολίνο στη Γερμανία. To Final Four του Basketball Champions League θα διεξαχθεί από τις 13 και τις 15 Μαΐου. Οι δύο τελικοί του FIBA Europe Cup θα γίνουν στις 20 και 27 Απριλίου. Ο τελικός του Eurocup θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο χωρίς να έχει γίνει γνωστή η ακριβής ημερομηνία.

Το αθλητικό καλεντάρι του 2022:

13 – 30 Ιανουαρίου: Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα χάντμπολ ανδρών

(Ουγγαρία – Σλοβακία)

4 – 20 Φεβρουαρίου: Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες (Κίνα)

11-13 Μαρτίου: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου (Σερβία)

20-27 Απριλίου: Τελικοί FIBA Europe Cup

13-15 Μαΐου: Final Four Basketball Champions League

18 Μαΐου: Τελικός Europa League (Ισπανία)

25 Μαΐου: Τελικός Europa Conference League (Αλβανία)

27 – 29 Μαΐου: Final Four Euroleague (Γερμανία)

28 Μαΐου: Τελικός Champions League (Ρωσία)

25 Ιουνίου – 05 Ιουλίου: Μεσογειακοί Αγώνες (Αλγερία)

5-24 Ιουλίου: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου (ΗΠΑ)

26 Αυγούστου – 11 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ ανδρών (Ρωσία)

27 Αυγούστου – 10 Σεπτεμβρίου: Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο

ανδρών και γυναικών (Κροατία)

1-18 Σεπτεμβρίου: Ευρωμπάσκετ (τέσσερις χώρες)

22 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μπάσκετ

γυναικών (Αυστραλία)

23 Σεπτεμβρίου – 15 Οκτωβρίου: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ

γυναικών (Ρωσία – Ολλανδία)

21 Νοεμβρίου – 18 Δεκεμβρίου: Μουντιάλ (Κατάρ)