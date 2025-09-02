Υπέγραψε ο Ποντένσε το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό

Ολοκληρώθηκε πρακτικά η μεταγραφή του Ντάνιελ Ποντένσε στον Ολυμπιακό. Έπειτα από τη σχετική ανακοίνωση της Αλ Σαμπάμπ ο διεθνής Πορτογάλος έβαλε αργά το βράδυ της Δευτέρας την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με την ομάδα του Πειραιά.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε – που έφερε πάνω από 10 βαλίτσες μαζί του, κάτι λογικό καθώς έρχεται για μόνιμη μετακόμιση έκλεισε ως δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Στη δε Αλ Σαμπάμπ δεν θα ανανεώσει το υπάρχον συμβόλαιό του. Ασχέτως του deal του ετήσιου δανεισμού του ο Ποντένσε – που έπαθε πλάκα με τον κόσμο και την αγάπη που έδειξαν ξανά οι φίλοι των Πειραιωτών – ήταν ξεκάθαρος στο ότι θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό όσο περισσότερο γίνεται κάτι που ανοίγει τον δρόμο για το μέλλον αλλά και αναφορικά με την επόμενη χρονιά.

Η άφιξη Ποντένσε

Ο Ποντένσε έφτασε γύρω στις 20:30 στην Αθήνα βγήκε από την πύλη του αεροδρομίου γύρω στις 21:50, κρατώντας ένα κασκόλ της ομάδας, με τους οπαδούς να παθαίνουν «παράνοια».

Ο Ποντένσε ήταν συγκινημένος με την υποδοχή που του επιφύλασσαν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα για τον Πορτογάλο.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό είπε:

«Είναι ωραίο που επιστρέφω σπίτι μου. Προσπαθώ πολύ να μην κλάψω από τη συγκίνηση, δεν περίμενα αυτή την υποδοχή. Τρέμουν τα ποδια μου, ήρθα για να μείνω, ο στόχος μου είναι να μείνω εδώ αν γίνεται και για 10 χρόνια.

Θέλω να πετύχω, το μόνο που μετράει είναι να κατακτήσω τρόπαια. Αυτά που έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ είναι σημαντικά για όλους. Δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος που να ήθελα να βρίσκομαι εκτός από αυτό».

Η επιστροφή του έχει προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού στους οπαδούς του Ολυμπιακού.

Στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», μάλιστα, συγκεντρώθηκαν περίπου 2.000 οπαδοί για να υποδεχθούν και πάλι τον Ποντένσε και να του δείξουν την αγάπη τους.

Οι φίλαθλοι φώναξαν το σύνθημα «Ποντένσε αλάνι για πάντα στο λιμάνι».

Ο Ποντένσε, άλλωστε, είχε αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, έχοντας γράψει κι αυτός το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου, με την κατάκτηση του Conference League.

Ο Πορτογάλος θα διανύσει την τρίτη θητεία του στους ερυθρόλευκους. Έφτασε στον Πειραιά το 2018 και μετά από 1,5 χρόνο πουλήθηκε στην Γουλβς.

Τη σεζόν 2023-24 επέστρεψε δανεικός στον Ολυμπιακό και κατέκτησε και το Conference League.

Ο Πορτογάλος εκτός από το Conference League, έχει στεφθεί και πρωταθλητής Ελλάδας τη σεζόν 2019-20, παρότι είχε φύγει για τη Γουλβς τον Ιανουάριο του 2020. Έχει 115 συμμετοχές με τα ερυθρόλευκα, 28 γκολ και 27 ασίστ.