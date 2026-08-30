Ξεκινούν οι προπονήσεις για τον Άγιο Νικόλαο Volleyball – Οι εγγραφές άνοιξαν!

Η νέα αγωνιστική χρονιά ξεκινά και ο Άγιος Νικόλαος Volleyball είναι έτοιμος να υποδεχθεί παλιούς και νέους αθλητές και αθλήτριες!

Οι προπονήσεις όλων των τμημάτων του συλλόγου ξεκινούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας σεζόν γεμάτης βόλεϊ, άθληση, προσπάθεια, χαμόγελα και νέες εμπειρίες.

Ο σύλλογος συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη του αθλήματος στην πόλη του Αγίου Νικολάου, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά και οι νέοι μπορούν να γνωρίσουν το βόλεϊ, να μάθουν τα μυστικά του αθλήματος και παράλληλα να εξελίξουν τις αθλητικές τους ικανότητες μέσα από τη συνεργασία και την ομαδικότητα.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν!

Όσοι θέλουν να γνωρίσουν την ομάδα, να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους και να γίνουν μέλος της οικογένειας του Άγιος Νικόλαος Volleyball, μπορούν να επικοινωνήσουν με τους προπονητές του συλλόγου:

Χριστίνα Λιάσου: 694 656 1345

Μάνος Κοκολάκης: 693 650 5878

Παντελής Κουτσελάκης: 697 828 9886

Νέα σεζόν, νέα προσπάθεια, νέοι στόχοι!

Γίνε κι εσύ μέλος της ομάδας μας!

Ο Άγιος Νικόλαος Volleyball σε περιμένει στο γήπεδο!